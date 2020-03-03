В Эстонии выявлен второй случай коронавируса: заболевший летел через Ригу

У заболевшего легкие симптомы, он находится на домашнем лечении, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента здоровья.

Департамент здоровья Эстонии устанавливает лиц, контактировавших с заболевшим, связывается с ними и дает им рекомендации. Здоровье близко находившихся с ним в контакте людей активно контролируется, а это означает, что они должны оставаться дома в течение 14 дней, а их здоровье ежедневно отслеживается департаментом здоровья.

На сегодняшний день в Эстонии подтверждены два случая коронавируса. Первый был установлен рано утром 27 февраля у человека, ехавшего автобусом из Риги в Таллинн. Зараженный был незамедлительно госпитализирован, он выздоравливает.

Всего в Эстонии было взято 100 проб на Covid-19, 98 из которых были отрицательными. По оценке департамента здоровья, возможно, что в связи с туризмом и международными поездками в Эстонии выявляются отдельные случаи заболевания, но очень важно быстро установить возможные случаи и их контакты, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Наличие вируса Covid-19 можно подозревать в случае, если человек только что побывал в зоне риска по коронавирусу и заболел там, а также если у него проявились характерные симптомы.

Во всех остальных случаях речь может идти об обычном гриппе, который встречается сейчас в Эстонии, или о другом гриппоподобном вирусном заболевании.