Макс Барских: Рига, ты хорошо поешь!

Концерты и музыка - не моя тема для статей и репортажей, поэтому то, что я напишу, это мой субъективный взгляд.

На сцену, под свист и крики поклонников, Макс вышел с песней "Сделай громче", которая на YouTube набрала почти 28 миллионов просмотров. Затем пошли хиты: "Танцевать", "Неверная", "Моя любовь" и, конечно, "Туманы" - я уверена, что эту песню хоть однажды слышал каждый. Как никак 124 млн просмотров на YouTube плюс по несколько десятков миллионов просмотров видеозаписей с концертов и фестивалей.

Макс исполнил "Туманы" два раза, и мне эта песня очень нравится, как и "Берега": "дважды в одну реку не войдешь, раненое сердце не зашьешь..." - кажется, я немного сорвала голос и потеряла сережку, подпрыгивая под эти песни.

Подпевали Максу громко и организованно - он, кстати, часто "передавал" микрофон залу и хвалил Ригу за "хороший голос".

Не обошлось без премьеры - "Небо льет дождем". Совсем новая песня, отличающаяся от остальных. Грустная.

ФОТО: Пресс-фото/Антон Абитаев/Александр Косарев

В Ригу Барских приехал с десятком танцовщиц, которые выходили на сцену почти под каждую песню и все время в разных образах - то полуобнаженные, как сказала моя подруга - "рыбки", то в скафандрах или масках, покрытых сверкающими камнями.

И сам Макс несколько раз с какой-то совершенно космической скоростью успевал менять наряды, а сцена - декорации.

Некоторые песни он исполнял, поднимаясь на подъемнике, еще несколько композиций прозвучали из огромной блестящей ракушки. Макса этим вечером не только слышали, но и видели все - на большом экране. У меня не очень большой опыт по теме посещения концертов, но кажется, что все было хорошо. И шоу, и выбор песен, и разговоры.

"Именно в Риге состоялся мой первый концерт за пределами Украины. Мне нравится этот город - есть у вас классный ресторанчик в Старом городе - как из "Игры престолов", мне там нравится", - сказал Макс в перерыве между песнями.

ФОТО: Пресс-фото/Антон Абитаев/Александр Косарев

Кстати, ему подарили всего один букет. Я задумалась, почему так мало. Когда я была маленькой и смотрела концерты "Машины времени" или Аллы Пугачевой по телевизору, их буквально заваливали цветами. И поняла, что ни на одном из посещенных мною концертов я не видела много букетов: дело в менталитете, смене эпохи или в чем-то еще? Или я ходила на концерты, где такое не принято? Вопрос риторический.

Возвращаясь к Барских. Мне нравятся песни Николая Бортника - именно так зовут украинского певца, которому 8 марта исполнится 30 лет.

Тексты незамысловатые, песни немного похожи одна на другую, "липучие", в основном - тоскливые. Как говорит мой папа, дворовые - нечто подобное парни в его юности пели под гитару во дворах: простое, честное, эмоциональное. Это комплимент. Макс не проект. Макс - певец. Это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь, конечно, но я так чувствую: он поет от души. Образ, конечно, далек от дворового - для кого-то он секс-символ, красавчик. А для меня - грустный поэт, хороший музыкант, который уважает и любит свою публику.

Галерея: Выступление Макса Барских в Риге

Спасибо ему за хороший вечер.