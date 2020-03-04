Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о связях с братьями Меладзе

Бывшая солистка группы рассказала об участии в группе "ВИА Гра". Женщина не жалеет, что ушла из популярного трио, хотя благодаря ему у неё появилось множество фанатов. В настоящее время певица активно занимается сольной карьерой, а также большое количество времени проводит с семьей.
Звезда отмечает, что всё, что связывало артистку с этой группой - в прошлом. Надежда даже просит обращаться к ней только по настоящей фамилии — Мейхер. Псевдоним "Грановская", который когда-то предложил девушке Константин Меладзе, она использовать больше не желает.
37-летняя звезда кроме того, что занимается сольной карьерой, удачно выступает в качестве актрисы, а также является любящей супругой и матерью троих детей.
"Я иду своим путем, но благодарна за тот период времени", — признала женщина в YouTube-шоу "Люкс ФМ".
Несмотря на сотрудничество длиной в несколько лет, Надежда так и не завела более дружеских отношений с кем-либо из группы.
Однако у неё остались неплохие приятельские отношения с Аленой Винницкой (первая блондинка "ВИА Гры").
"Это тот случай, когда люди совпали энергетически. Конечно, проскальзывали какие-то нюансы во взаимоотношениях, но у нас не было конфликтных ситуаций", — сказала Надежда.
По признанию Мейхер, она почти не видится и с другими бывшими участницами трио. Однако, когда они встречаются на светском мероприятии, то они всегда обмениваются добрыми фразами.
В свою очередь, с братьями Меладзе артистка всегда держала дистанцию. Согласно её словам, продюсер и артистка никогда не заходили за рамки профессиональных отношений.
"Они не оказывали мне знаки внимания. И не хотелось бы, — заявляет Надежда. — Я верю в судьбу и во взаимную любовь. У меня нет потребности иметь рядом статусного человека. Для меня важно, когда отношения судьбоносные. Я — человек мистический. Даже если кто-то мне когда-то очень нравился, но я чувствовала интуитивно, что это не мой человек, то меня ничто не соблазняло. Любовь для меня первична", - призналась Мейхер.