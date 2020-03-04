Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о связях с братьями Меладзе

Звезда отмечает, что всё, что связывало артистку с этой группой - в прошлом. Надежда даже просит обращаться к ней только по настоящей фамилии — Мейхер. Псевдоним "Грановская", который когда-то предложил девушке Константин Меладзе, она использовать больше не желает.

37-летняя звезда кроме того, что занимается сольной карьерой, удачно выступает в качестве актрисы, а также является любящей супругой и матерью троих детей.

"Я иду своим путем, но благодарна за тот период времени", — признала женщина в YouTube-шоу "Люкс ФМ".

Несмотря на сотрудничество длиной в несколько лет, Надежда так и не завела более дружеских отношений с кем-либо из группы.

Однако у неё остались неплохие приятельские отношения с Аленой Винницкой (первая блондинка "ВИА Гры").

"Это тот случай, когда люди совпали энергетически. Конечно, проскальзывали какие-то нюансы во взаимоотношениях, но у нас не было конфликтных ситуаций", — сказала Надежда.

По признанию Мейхер, она почти не видится и с другими бывшими участницами трио. Однако, когда они встречаются на светском мероприятии, то они всегда обмениваются добрыми фразами.

В свою очередь, с братьями Меладзе артистка всегда держала дистанцию. Согласно её словам, продюсер и артистка никогда не заходили за рамки профессиональных отношений.