VDD: Россия пыталась внедрить шпиона в ряды латвийской спецслужбы

Утверждается, что задержанный пытался заполучить вышеупомянутую информацию в интересах российских спецслужб. Среди прочего, он интересовался и мероприятиями VDD по контрразведке.

В VDD подтвердили, что это первый уголовный процесс, который служба начала по факту вербовки сотрудника VDD для шпионажа в интересах иностранной разведки.