VDD: Россия пыталась внедрить шпиона в ряды латвийской спецслужбы

Служба государственной безопасности (VDD) в июле минувшего года задержала гражданина Латвии, который через сотрудника службы интересовался получением внутренней информации о персонале, структуре и оперативных мероприятиях VDD. Об этом сообщает агентство LETA.
Утверждается, что задержанный пытался заполучить вышеупомянутую информацию в интересах российских спецслужб. Среди прочего, он интересовался и мероприятиями VDD по контрразведке.
Как отмечают в службе, утечка подобной информации представляет угрозу государственной безопасности.
В VDD подтвердили, что это первый уголовный процесс, который служба начала по факту вербовки сотрудника VDD для шпионажа в интересах иностранной разведки.
Более подробных комментариев VDD пока не дает.