Ср, 4.03.2020
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VDD: Россия пыталась внедрить шпиона в ряды латвийской спецслужбы

ФОТО: Reuters/ScanPix

Служба государственной безопасности (VDD) в июле минувшего года задержала гражданина Латвии, который через сотрудника службы интересовался получением внутренней информации о персонале, структуре и оперативных мероприятиях VDD. Об этом сообщает агентство LETA.

Утверждается, что задержанный пытался заполучить вышеупомянутую информацию в интересах российских спецслужб. Среди прочего, он интересовался и мероприятиями VDD по контрразведке.

Как отмечают в службе, утечка подобной информации представляет угрозу государственной безопасности.

В VDD подтвердили, что это первый уголовный процесс, который служба начала по факту вербовки сотрудника VDD для шпионажа в интересах иностранной разведки.

Более подробных комментариев VDD пока не дает.

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