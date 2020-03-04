Звезды YouTube, кумиры эмо-подростков. Кто будет представлять Россию на Евровидении

Клип на песню Skibidi вышел в 2018 году, сейчас у него более 360 млн просмотров на YouTube. В описании к нему музыканты призвали слушателей принять участие во флешмобе #SkibidiChallenge. На их призыв откликнулись тысячи пользователей из разных стран - стали снимать и выкладывать в интернет ролики, в которых пытаются повторить движения из клипа.

"Мы сначала стали популярными во Франции. Только потом в Москве и регионах. Не было щелчка, после которого на нас обрушилась слава, все происходило шаг за шагом: Бельгия, Швейцария, буквально год назад у нас появились Германия и Америка", - рассказывал Прусикин журналу "Форбс".

"У нас везде большие залы - и в Европе, и в российской глубинке. И язык тут ни при чем, потому что мы говорим на языке музыки и визуального ряда, понятном каждому. Чтобы стать популярным, ты не должен быть банальным и в то же время заумным", - считает он.

Кумиры эмо-подростков

Little Big - это не первый музыкальный проект участников группы. Лидер коллектива Илья Прусикин в нулевых был вокалистом группы Tenkorr, довольно известной среди российской эмо-молодежи того времени.

В 2010-х годах Прусикин увлекся сервисом YouTube и в 2012 году запустил на этой платформе "Шоу Гаффи Гафа" - пародию на детские телепередачи, которую он вел вместе с игрушечной собакой. В шоу они учили алфавит с помощью песенок про гашиш, и учились считать, решая задачи про взятки полицейским.

"Я по образованию вообще психолог. А вышло так, что я криэйтор, режиссер, а теперь еще и музыкант. Делать вирусы я тоже учился на практике - разбирался, что нужно делать, чтобы удивить, как искать пересечения между разными поколениями и социальными группами. Когда любишь свое занятие, учишься быстро. Наш продакшен за несколько лет стал на один уровень с телевизионным, а иногда даже выше", - рассказывал он "Афише".

Помимо него в Little Big сейчас еще три человека - Антон Лиссов, Сергей Макаров и Соня Таюрская. Таюрская пришла в коллектив на замену бывшим участницам группы Анне Каст и Олимпии Ивлевой.

Лиссов - фронтмен российской рок-группы Jane Air, а Макаров играет в той же группе на бас-гитаре. В нулевых Jane Air были одними из ключевых представителей российской альтернативы и кумирами эмо-подростков. Группа продолжает существовать до сих пор.

Песня Junk с первого альбома группы Pull Ya? Let It Doll Go (2002) стала главным хитом группы и одной из самых известных песен российского альтернативного рока начала нулевых.

Лиссов присоединился к Little Big в 2014 году. Как рассказывал он в одном из интервью, его позвал туда басист Jane Air Макаров, который на тот момент уже был также диджеем в Little Big. "Он позвал меня пошоуменить, поорать там в роли клоуна", - сказал Лиссов.

После того, как популярность эмо-культуры в России спала, Лиссов тоже увлекся YouTube. Сейчас он ведет видеоблог, содержание которого описывает сам как "блог о роке, рейве и истории Санкт-Петербурга". В последнее время он выкладывает в основном видео из туров Little Big.

Популярность Little Big связана именно с YouTube и основана на вирусности их клипов.