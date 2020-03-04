"Искусственный праздник". Латвийский актер об отвращении к 8 Марта

По словам артиста, неприязнь к этой дате у него возникла еще в 18 лет, после переезда из Бауски в Ригу. Думпис пояснил, что у него дома этот праздник никогда не отмечался. Увидев, насколько широко 8 Марта отмечают в Риге, молодой актер был в шоке.

"Наверное, в СССР День женщин как-то отмечали — был же официальный выходной день, — но я был в по-настоящему шокирован, когда, живя уже в Риге, впервые увидел, как здесь выглядит празднование 8 Марта.

Толпы пьяных мужчин с пожухлыми красными тюльпанами! У меня возникло ужасное отторжение, я понял, что это не мой праздник, это не латышский праздник.

Это искусственно созданный праздник, придуманный немецкой марксисткой Кларой Цеткин. День святого Валентина в нашей семье тоже не в почете", — рассказал Думпис.