Чт, 5.03.2020
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  • "Моя киска без прописки": Maruv создала альтер эго под другим именем для аудитории 18+

"Моя киска без прописки": Maruv создала альтер эго под другим именем для аудитории 18+

ФОТО: instagram.com/maruvofficial/

Певица Maruv решила пошалить, создав себе альтер эго. Об этом сообщила звезда в своём Instagram.

Maruv сообщила в своём Instagram-аккаунте фанатам, что в ближайшее время появится артистка Shlakoblochina. 

"Уже в эту пятницу! Всем малышкам, с наступающим 8 марта", — анонсировала звезда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уже в эту пятницу @shlakoblochina выйдет в свет 🔥

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Новый образ знаменитости — девушка с пышными светло-розовыми волосами и в откровенных нарядах. На снимке с обложки сингла Maruv видна в белье и показывает попу.

В новой песне Shlakoblochina будут присутствовать несколько строк, которые с вероятным успехом понравятся многим поп-меломанам: 

"Моя киска без прописки, налей мне виски, налей мне виски".

Maruv стала известна в 2017 году. Через некоторое время артистке удалось покорить огромную аудиторию, поскольку её творчество содержит в себе как эпатаж, так и талант. В 2019 году звезду планировали отправить на "Евровидение" от Украины, однако в последний момент решение отменили. Виной тому послужили российские гастроли знаменитости.

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