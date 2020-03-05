"Моя киска без прописки": Maruv создала альтер эго под другим именем для аудитории 18+

Maruv сообщила в своём Instagram-аккаунте фанатам, что в ближайшее время появится артистка Shlakoblochina.

"Уже в эту пятницу! Всем малышкам, с наступающим 8 марта", — анонсировала звезда.

Новый образ знаменитости — девушка с пышными светло-розовыми волосами и в откровенных нарядах. На снимке с обложки сингла Maruv видна в белье и показывает попу.

В новой песне Shlakoblochina будут присутствовать несколько строк, которые с вероятным успехом понравятся многим поп-меломанам:

"Моя киска без прописки, налей мне виски, налей мне виски".