"Моя киска без прописки": Maruv создала альтер эго под другим именем для аудитории 18+

Певица Maruv решила пошалить, создав себе альтер эго. Об этом сообщила звезда в своём Instagram.
Maruv сообщила в своём Instagram-аккаунте фанатам, что в ближайшее время появится артистка Shlakoblochina.
"Уже в эту пятницу! Всем малышкам, с наступающим 8 марта", — анонсировала звезда.
Новый образ знаменитости — девушка с пышными светло-розовыми волосами и в откровенных нарядах. На снимке с обложки сингла Maruv видна в белье и показывает попу.
В новой песне Shlakoblochina будут присутствовать несколько строк, которые с вероятным успехом понравятся многим поп-меломанам:
"Моя киска без прописки, налей мне виски, налей мне виски".
Maruv стала известна в 2017 году. Через некоторое время артистке удалось покорить огромную аудиторию, поскольку её творчество содержит в себе как эпатаж, так и талант. В 2019 году звезду планировали отправить на "Евровидение" от Украины, однако в последний момент решение отменили. Виной тому послужили российские гастроли знаменитости.