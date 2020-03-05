Содержать настоящую свинью в доме, или Когда мини-пиг совсем не "мини"

"Я думаю, что она и не знает, что она НЕ собака", - говорит о своей любимице Жанна, хозяйка мини-пига Марфы. Какого это - содержать настоящую свинью в доме? Мы поговорили с хозяйкой животного!

"Я очень люблю свою малышку - зная заранее все эти трудности, всё равно бы завела себе её", - рассказывает хозяйка Марфы.

ФОТО: Из личного архива Жанны

Перед тем как рассказать эту милую историю, RUS.TVNET хотел бы отметить, что, к сожалению, не все хозяева столь же ответственны, как Жанна, когда берут животное к себе домой. Например, в феврале этого года в Риге был изъят чёрный леопард. У животного наблюдался значительный избыточный вес, а у его владельца не было прав на содержание представителя кошачьих.

Тогда председатель правления Рижского зоопарка Ингмарс Лидака подчеркнул, что это был не первый случай, когда в зоопарк таким образом попадали крупные хищники.

"Мы всегда огорчаемся, когда сталкиваемся с подобными случаями, которые становятся всё опаснее. Если раньше это были питоны и еноты, то теперь - рыси и леопарды", - сказал Лидака.

В свою очередь, в начале прошлого года RUS.TVNET писал о том, что большое количество красноухих черепах в Рижском зоопарке объясняется тем, что за год в зоопарк приносят около 30-40 черепах данного вида.

"Причины разные: кому-то надоела, кто-то уезжает или уже просто не хватает дома места для неё", - говорил представитель зоопарка Марис Лиелкалнс.

Хотя мини-пиг и не является хищником или экзотическим животным, всё равно он требует особого ухода и не каждый может с ним справиться. Многие даже не знают, что эти милые малыши могут вырасти в довольно-таки крупное животное. Например, некоторые особи достигают веса 100 кг.

ФОТО: Из личного архива Жанны

Мы спросили у Жанны, посоветовала бы она кому-то завести такое животное:

"Другим бы не советовала заводить свинок, особенно в квартире.

Так как очень много кто берет, не оценивая своих сил. Потом предают свиней. А у свинок на почве предательства очень часто случается инфаркт.

Я, брав Марфушу себе, понимала, что мой поросёнок может вырасти и до 100-200 килограммов. Я была готова. Я изначально сказала - что вырастет, то и буду любить. Обещали заводчики мне 12-15 килограммов. В шесть месяцев мы были уже 15 килограммов. На что заводчик сказала - меньше кормить. Нам сейчас будет 2 годика, весом мы 45-50 килограммов.

ФОТО: Из личного архива Жанны

И да, это и есть самый настоящий мини- пиг. Для мини-пига 15-80 кг - это норма!"

Прежде чем брать любое домашнее животное, мы советуем оценить свои силы и узнать все нюансы содержания, чтобы в дальнейшем не навредить животному!

Как всё началось?

Мы спросили у Жанны, как так получилось, что в семье появился такой интересный питомец.

"Начну свою историю с моего детства. У моего дедушки в молодости была свинья. Он у кого-то выкупил малюсенького поросёнка и настолько прикипел к нему, что оставил себе. Самый обыкновенный поросёнок. Он рос не по дням, а по часам. К полутора годам весил уже около 200 килограммов. И все своё детство я слушала разные истории про его свинью. Как любили её всем подъездом. Жил он на 4-м этаже, и соседи помогали ему выносить на улицу порося, поднимать в ванну. Дедушка всегда говорил, что умнее и чистоплотнее животного он не встречал. Он даже всю оставшуюся жизнь не ел свинину.

И вот к своим -надцати годам, поездив по мини-зоопаркам, присмотревшись к этим милахам, я поняла, что очень хочу завести себе свинью. Жили мы в Риге, на 5-м этаже. Разумеется, муж был против всей этой идеи. Завели мне двух шарпеев и сказали про свинку забыть".

Однако, как рассказывает Жанна, спустя 12 лет семья решила переехать за город в дом - в Скайсткалне. Так как место жительства позволяло - супруг разрешил Жанне завести свинью.

ФОТО: Из личного архива Жанны

"И так нашла я свою малышку быстро, в мини-зоо в Лиепае. В мае 2017-го она родилась. В июне мы уже отправились за ней.

Счастью моему не было предела, когда увидала нашу малышку. Весом она была 700 граммов. Как увидела - сразу поняла, что она будет у нас Марфушей. Привезли домой, стали обживаться..."

Свинья или собака?

Росла свинья с тремя собаками, да ещё и такими разными - шарпеем, таксой и алабаем. Потому животное переняло все собачьи повадки.

"Она играет, гуляет как собака и даже охраняет дом.

Я думаю, что она и не знает, что она НЕ собака", - признаётся Жанна.

ФОТО: Из личного архива Жанны

Из рассказа девушки вам показалось, что такое домашнее животное - безобидно? Это вовсе не так, заверяет хозяйка мини-пига.

"У них очень вредный характер, который проявляется к годику. Они могут покалечить человека посерьёзней бойцовского пса. Урон ремонту, мебели наносят в считанные минуты!" - не скрывает девушка. Перед тем как взять животное домой, она, естественно, готовилась. Всю полезную информацию о животном узнала в "группе любителей свиней". Марфе был обустроен летний загон, а также более утеплённый - зимний. И уже после года у свиньи начал проявляться характер.

ФОТО: Из личного архива Жанны

"Дома без присмотра не оставить. Она ест регипсовые стены, пол", - честно говорит хозяйка Марфы.

И несколько вопросов, которые, наверно, хотел бы задать каждый владельцу мини-пига:

- Были ли мысли сдать её в зоопарк или куда-то?

- "Да, бывает хулиганит, но сдать её куда-то мысли никогда не было".

- Чем вы кормите свинку?

- "Кушает в основном овощи, фрукты. Травку. Комбикорм".

- Какой у свинки характер, поддаётся ли дрессировке? Привязана ли она к хозяину?

- "Раньше Марфа шла со всеми на контакт, она слушалась всех членов семьи. А это - моего мужа и трех деток. С возрастом она стала воспринимать только меня. Она на членов семьи не агрессирует, просто не воспринимает. А мне даже не нужно ей говорить что-либо. Она, как хвостик, всюду со мной. Мы ходим гулять в лес, у нас маршрут есть.

Она без поводка, очень покладистая и послушная. Но только со мной так. Члены семьи её даже в загон не могут загнать. На чужих она даже агрессивно реагирует. Я видела в "группе любителей свиней" много всяких случаев, поэтому стараюсь таких ситуаций не допускать.

ФОТО: Из личного архива Жанны

Вот, допустим, с возрастом Марфуша стала бояться кафеля в душе. Я вижу, что купание добром не закончится даже для меня. Поэтому не лезу на рожон, и ждём, когда потеплеет, чтобы помыть во дворе со шлангом".

Жанна также добавила, что есть у свинок и важная особенность:

"У них гон (течка), так же, как у женщин - раз в месяц. И в эти 3-5 дней свинюшка совершенно неуправляемая. У нее так же, как у многих женщин, резкие перепады настроения.

Она может быть как очень милая и ласковая, попрошайничать массажик животика, а может и ходить на всех рявкать, огрызаться.

На улицу не выпустить, она убегает. Не раз убегала. Бывало, и в 12 км от дома находили. Хорошо, что живем в деревне, все нас знают. Сразу звонят нам.

ФОТО: Из личного архива Жанны

Звезда киноленты

Кстати, Марфуша - настоящая звезда! Она уже успела принять участие в настоящих съёмках!

Видео: Тизер фильма

"Год назад Марфуше посчастливилось сняться в художественном фильме. История про то, как у маленького поросёнка на ферме убили маму. И у фермера, который убил свиноматку, объявился заклятый враг. И вот тем самым поросёнком была наша Марфуша. Она радовалась невезению и невзгодам фермера. Фильм был снят по её рассказу", - рассказала Жанна.