Собчак рассказала о съёмках в кино с Янковским, а также совместной работе с Богомоловым

Несмотря на то, что многие сомневаются в актёрских данных звезды, те, кто уже видел киноленту до её официального выхода, отзываются положительно. Стоит отметить, что там женщина получила более глубокую и серьезную роль, нежели примерила привычный зрителю образ "блондинки в шоколаде".

"Мне очень часто предлагают сыграть в кино саму себя — светскую львицу или что-то подобное, и, честно говоря, меня это не очень увлекает, — сказала Ксения. — А здесь мне предложили интересную объемную роль, моя героиня постоянно меняется, сцены по актерским задачам очень разные — и это действительно интересно играть. А вспоминать о работе вместе с Филиппом Янковским я буду, наверное, до старости", - приводит её слова издание.

Вопрос, не связан ли такой резкий взлёт актёрской карьеры Собчак с тем, что её супруг – режиссер Константин Богомолов, висит в воздухе. Однако, отмечается, что ленту "Номер один", создавал вовсе другой человек – Михаил Расходников.

В свою очередь, на съёмочной площадке нового телесериала "Хороший человек" от Константина Богомолова ведущая появилась позже.

Если говорить о роли, которую Собчак сыграла у супруга - то это была "властная бизнес-леди, стремящаяся захватить власть в маленьком провинциальном городе". Ксения также отметила, что совместная творческая работа с мужем идёт только на пользу.