Борьба Бусулиса за "синюю галочку": артист наконец получил желаемое

Латвийский музыкант Интарс Бусулис очень активный пользователь социальных сетей. После долгой борьбы и доказательств того, что его Instagram-аккаунт подлинный - музыкант, наконец-то, получил заветную "галочку". Об этом артист сообщил на своей странице.
Поклонники Интарса, уже поспешили поздравить звезду в комментариях, ведь они ещё помнят его борьбу с соцсетью.
Напомним, 18 января 2019 года музыкант сообщил, что его Instagram-аккаунт подвергся хакерской атаке и у него "похищены" 52 тысячи подписчиков.
Об этом рассказал сам исполнитель во время интервью на радио "Pieci".
"Они у турка. Турок украл", - иронично сказал Бусулис.
Интарс сам признается, что поступил опрометчиво.
Он отозвался на письмо, где ему предлагалось верифицировать свой Instagram и получить "синюю галочку".
Когда музыкант очнулся и понял, что это хакерская атака, все его 52 подписчика стали принадлежать пользователю "Fr1endgokturkx2".
Хотя Бусулису и удалось вернуть свой аккаунт "intarsbusulis", он призвал людей подписаться.