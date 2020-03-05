Чт, 5.03.2020
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Борьба Бусулиса за "синюю галочку": артист наконец получил желаемое

ФОТО: instagram.com/intarsbusulis/

Латвийский музыкант Интарс Бусулис очень активный пользователь социальных сетей. После долгой борьбы и доказательств того, что его Instagram-аккаунт подлинный - музыкант, наконец-то, получил заветную "галочку". Об этом артист сообщил на своей странице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники Интарса, уже поспешили поздравить звезду в комментариях, ведь они ещё помнят его борьбу с соцсетью.

Напомним, 18 января 2019 года музыкант сообщил, что его Instagram-аккаунт подвергся хакерской атаке и у него "похищены" 52 тысячи подписчиков

Об этом рассказал сам исполнитель во время интервью на радио "Pieci".

"Они у турка. Турок украл", - иронично сказал Бусулис.

Интарс сам признается, что поступил опрометчиво.

Он отозвался на письмо, где ему предлагалось верифицировать свой Instagram и получить "синюю галочку".

Когда музыкант очнулся и понял, что это хакерская атака, все его 52 подписчика стали принадлежать пользователю "Fr1endgokturkx2". 

Хотя Бусулису и удалось вернуть свой аккаунт "intarsbusulis", он призвал людей подписаться.

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