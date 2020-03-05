Из-за коронавируса Lufthansa прекратила полеты на 150 самолетах

Немецкая авиакомпания Lufthansa в среду сообщила, что прекратит полеты на 150 самолетах по всему миру, принимая необходимость снизить число рейсов из-за быстрого распространения коронавируса.
Воздушный флот Lufthansa насчитывает более 750 самолетов по всему миру.
В понедельник авиакомпания сообщила, что снизит число рейсов на 25%, особенно на коротких и средних маршрутах, в том числе в такие страны как Италия.
Ранее Lufthansa решила до конца апреля отменить полеты в эпицентры распространения коронавируса, в том числе континентальный Китай и Иран.