Чт, 5.03.2020
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Из-за коронавируса Lufthansa прекратила полеты на 150 самолетах

ФОТО: Reuters / Scanpix

Немецкая авиакомпания Lufthansa в среду сообщила, что прекратит полеты на 150 самолетах по всему миру, принимая необходимость снизить число рейсов из-за быстрого распространения коронавируса.

Воздушный флот Lufthansa насчитывает более 750 самолетов по всему миру.

В понедельник авиакомпания сообщила, что снизит число рейсов на 25%, особенно на коротких и средних маршрутах, в том числе в такие страны как Италия.

Ранее Lufthansa решила до конца апреля отменить полеты в эпицентры распространения коронавируса, в том числе континентальный Китай и Иран.

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