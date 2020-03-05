Чт, 5.03.2020
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Гиргенс: Европа стоит на пороге миграционного кризиса

ФОТО: SIPA/Scanpix

Европа стоит на пороге потенциального миграционного кризиса, и Латвия готова направить для усиления пограничной охраны Греции дополнительный мобильный комплекс видеонаблюдения и специалистов по его обслуживанию, заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

В среду состоялось внеочередное совещание министров внутренних дел ЕС о ситуации на границе Турции с Грецией и Болгарией.

Говоря о рисках, Гиргенс подчеркнул необходимость усиления правоохранительных органов Латвии.

"Европа находится на пороге потенциального миграционного кризиса. Латвия и страны Балтии кажутся раем на фоне европейских и мировых рисков безопасности, таких как нелегальная миграция, угроза терроризма. С Ближнего Востока и из Африки в Европу идет волна беженцев, среди которых есть и боевики террористической организации "Исламское государство"", - сказал министр.

"Если мы хотим и в дальнейшем жить в безопасной стране, ответственная политика требует от нас шагов по укреплению внутренней безопасности", - добавил Гиргенс.

В прошлую пятницу Турция заявила, что перестает сдерживать поток беженцев и открывает границы для людей, желающих попасть в ЕС, после чего на границе между Турцией и Грецией собрались тысячи мигрантов.

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