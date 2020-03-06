"Серо, темно, но свежо и свободно! Не как в Латвии". Рижанка - жена филиппинца - о жизни в Финляндии

- Для этого язык не надо знать?

- Нет-нет.

- Как ты думаешь, Лера, вы с мужем в Финляндии уже насовсем? Или есть планы куда-то в другое место перебраться со временем?..

- Если честно, то у нас нет такого, что все - мы здесь на всю жизнь.

Мы вообще очень любим перемены, а потому в любой момент можем сорваться куда-то и уехать. Нет, мы не привязаны к одному дому и к одной стране.

Мы очень любим путешествовать, были во многих странах, и каждый раз для себя отмечаем: "вот здесь здорово", "здесь бы жить не хотелось", "здесь, вроде, нормально, но все равно что-то не то". То есть оцениваем все плюсы и минусы, и пока Финляндия, несмотря на такую очень противную серую погоду, все равно остается в приоритете.

ФОТО: из личного архива Леры Абуэл

- Что ты больше всего ценишь в своем муже? Какой он вообще человек? Почему ты сразу приняла все его такие спонтанные предложения? Почему тебе с ним комфортно?

- Если честно, я об этом даже не задумывалась. Потому что

нет какого-то определенного слова, чтобы сказать - вот это мне в нем нравится. Мне просто человек полностью нравится.

Я не могу выделить какое-то одно качество...

ФОТО: из личного архива Леры Абуэл

- Давай я тебе помогу - может, это просто твой человек?

- Да, вот! Это просто мой человек. И здесь нет какого-то слова, что он такой-то или такой-то. Мне с ним спокойно, комфортно, хорошо!

- Как Бэн отнесся к тому, что вы станете родителями?

- Ой, у нас вообще все это было в планах - мы действительно прям планировали, что хотим ребеночка, поэтому для нас это была большая радость, честно. Очень большая!

- А беременность у тебя легко проходила?

- Очень легко. Здесь в Финляндии еще есть такое, что ты уходишь с работы либо за два месяца, либо за месяц до родов.

Если честно, я работала прям до самых родов - то есть отработала и пошла рожать. И это было очень просто - никакого "экшена".

Я все ждала "шоколада с селедкой", но ничего такого не было. Такая скучная беременность была, что я вообще в шоке! А мужу говорила: "Вот какая я у тебя хорошая - ни разу ночью ни за чем не посылала в магазин". Да, как-то все спокойно было, но надеюсь, что следующая беременность будет с какими-то заморочками.

ФОТО: из личного архива Леры Абуэл

- Уже хочется этого?

- Да.

- А когда планируете?

- Ну сначала нужно немножко поработать. А так, если честно, я бы уже прям сейчас рожала. Я уже и у мужа спрашивала:

"Дорогой, ты готов к следущему ребенку? Я просто спрашиваю", - а он мне: "Готов! Почему нет?". Мы вообще легко относимся к детям, у нас нет какого-то стресса - как мы справимся, что будет?..

- Мне почему-то кажется, что вы с Бэном, несмотря на разницу в возрасте, на одной волне, я права?

- Абсолютно!

- Какая-то легкость внутренняя во всем, да?

- Да, все еще мальчик, который играет в PlayStation. В прямом смысле сова.

- Может, вы еще и вместе рубитесь?

- Нет, вот этого я не разделяю.

- А у тебя есть какие-то свои хобби, увлечения?