"Серо, темно, но свежо и свободно! Не как в Латвии". Рижанка - жена филиппинца - о жизни в Финляндии
Очередной героиней проекта RUS.TVNET "Любовь без границ" о русскоязычных девушках из Латвии, нашедших свое счастье с любимыми из зарубежья и разлетевшихся по миру, стала Валерия Абуэл, супруг которой - выходец из азиатской страны, а живут они в Финляндии. Мы говорили с Лерой долго, а потому ее история превратилась в "сериал". И сегодня мы представляем вашему вниманию его заключительную серию.
Напомним, сейчас Лере 22, и она уже мама почти годовалой дочки с очень красивым именем - Изабелла Майя.
Ее муж - филиппинец Бэнхур, которому 35, хотя и не скажешь. И это самая что ни на есть любовь без границ - национальных, языковых, возрастных...
Мы связались с Лерой, и она согласилась поделиться с нами своей историей, очень похожей на сказку. Тогда мы позвонили ей в Финляндию и записали наш разговор. С чего все началось, когда ей было всего 16 (но он этого не знал), а ему - 31 (и она тоже этого не знала), и как отреагировали на это родители, мы рассказали в первом материале - точнее, рассказала сама героиня, а мы передали ее слова.
На прошлой неделе мы опубликовали продолжение нашего почти часового разговора с Лерой - открытой, позитивной, а главное - абсолютно счастливой девушкой, которая призналась, что
у нее не было в планах выходить замуж - "просто так получилось", вместо свадьбы была только роспись со свидетелями,
но торжество еще предстоит, причем в двух странах, а приезд на родину мужа - Филиппины - поначалу вызвал панику: "Боже мой, куда я попала?!".
Читайте заключительную часть нашей беседы!
- Лера, ты сейчас живешь в Финляндии. Чем тебе нравится эта страна, что, может, не устраивает, какие там лююди?
- Единственное, что мня не устраивает, это то, что во всех госучреждениях очень все медленно, то есть они никуда не торопятся. У них все так размеренно... Но с другой стороны - мне это порой кажется и плюсом, если сравнить, например, с Латвией.
Даже сейчас, когда я ездила к маме с папой, то увидела, как все суетятся, куда-то бегут, спешат, все такие нервные, даже злые…
Однажды я ехала в троллейбусе и просто удивлялась этой "депрессии, которая так и прет". А здесь люди просто живут.
- И никуда не торопятся…
- Вообще никуда не торопятся. У них все так спокойно… Да, здесь очень серо, очень-очень темно - свет дома горит, наверное, круглосуточно, но при этом здесь как-то свободно, свежо. В Латвии мого магазинов рядом с домом - это классно! В Финляндии один магазин от другого находится очень далеко, но... не знаю, как это объяснить - здесь ты чувствуешь себя постоянно "на релаксе".
- Может, это потому, что люди просто ощущают и какую-то социальную защищенность, и уверенность в завтрашнем дне?
- Да, это однозначно. Государство очень помогает. Понятное дело, если у тебя не апартаменты 3-этажные, а простенькая квартирка и тебе не будет хватать на то, чтобы ее оплатить, потому что тебя уволили с работы, - тебе государство поможет.
Кроме того, это детские пособия, и бесплатная еда раздается,
и даже не нужно доказывать, что у тебя десять детей или у тебя нет работы. Ты просто можешь прийти со своим мешочком и набрать хорошей еды.
Здесь, в принципе, можно вообще не работать, и многие темнокожие так и живут - просто на социальных льготах.
- Вы снимаете жилье в Финляндии?
- Нет, это наша квартира.
- Брали кредит на ее приобретение?
- Да, муж взял кредит на 25 лет, но это намного лучше. Мы поговорили с ним и посчитали, что лучше платить, зная куда, а не какому-то дядьке, а потом ты останешься ни с чем. Это и деткам на будущее, и даже если мы куда-то переедем - сможем сдавать квартиру, и какая-то прибыль еще будет.
- У вас квартира или дом?
- Это квартира. Две спальни, гостиная, кухня, ванная, прихожая, балкон… Все что нужно, в общем.
- А в каком городе?
- Вантаа. Это минут 20 от Хельсинки.
То есть ты как бы недалеко от центра, но в то же время уже нет этой столичной суеты, огромного количества машин и так далее. Все спокойнее.
- Но есть торговые центры, развита инфраструктура?..
- Да-да, в районе очень много супермаркетов, буквально 15 минут на автобусе - большой торговый центр, все рядом, очень хорошее место.
- Если не секрет, Лера, пособие на ребенка в Финляндии какое?
- Пособие здесь платят до двух лет. Первые 9 месяцев - самаые большие выплаты, и это зависит уже от твоего дохода. Но если взять, например, самую минимальную зарплату, то первый месяц тебе платят 80%, второй месяц - 70% , третий - 60%, потом до 9 месяцев продожают платить эти же 60%, затем, если я не ошибаююсь, - до 1,5 года - 50%, а далее уже 40%, мне кажется. После двух лет остаются только "детские деньги".
- Понятно, что сумма пособия зависит от твоих доходов, но чтобы понять хотя бы поряок выплачиваемых сумм, какова минимальная зарплата в Финляндии?
- Зарплаты, конечно, очень разнятся, но ты можешь быть уверен, что хотя бы 800 евро в месяц ты получишь.
- Ты имеешь в виду первый месяц?
- Да. И до девяти месяцев в среднем на 600-700 евро можно рассчитывать. Потом уже - до полутора лет - в зависимости от того, сколько ты получал, - где-то 400-500 евро выходит, а уже до двух лет - 300-400 примерно.
При этом если ты мать-одиночка, тебе опять же еще что-то прибавляют, если оба родителя безработные - также идет доплата.
Плюс каждый город имеет свою надбавку. В Хельсинки и в Вантаа, к примеру, она очень отличается, но, в принципе, на эти деньги жить можно.
- Что еще хочу спросить - как у вас там с детскими садами, с яслями? Когда ты планируешь малышку туда отдавать? И планируешь ли вообще?
- С детскими садиками здесь все хорошо - есть частные, домашние, государственные. То есть место всегда найдется. До трех лет ребенок может оставаться дома, но после 9 месяцев уже есть возможность отдать его в ясли. К этому моменту, как я уже говорила, прекращаются самые большие выплаты по пособию, и, к примеру, одинокие мамы хотят выйти на работу, чтобы увеличить свой доход.
Насчет своей малышки я еще не решила - пока нет надобности отдавать ее в садик. Тем более что она еще не ходит сама.
- Конечно, если есть такая возможность, маме лучше как можно дольше оставаться с ребенком. Кстати, а ты еще кормишь Изабеллу грудью? Это ведь тоже важный момент…
- Да, в том-то и дело. Если честно, я вообще не представляю себе, как они ее там спать будут укладывать.
Конечно, может, у них там есть какая-то волшебная палочка, которой они махнут перед, к примеру, 10-месячным ребенком - и он заснул... Но вряд ли.
Поэтому я, пожалуй, повременю немножко. Тем более что сейчас папа в "отцовский отпуск" пойдет, когда я начну работать.
- Подожди, то есть ты сейчас, не отдавая дочку в садик, собираешься выйти на работу? А папа на какое время получает отпуск?
- Такой отпуск в Финляндии предусмотрен на 54 рабочих дня. Сначала папа может находиться дома 18 дней вместе с мамой, и они оба будут получать льготы, а потом оставшиеся 36 рабочих дней уже с ребенком остается кто-то один - либо папа, либо мама. То есть они могут быть дома и вдвоем, но льготы будет получать только кто-то один.
Да, я хочу выйти на работу, потому что в планах следующий малыш и как-то хочется разнообразить жизнь, сменить картинку, а то из декрета в декрет - не очень классно.
Так что какое-то время пусть папа посидит, а потом уже... у нас такой график такой, что я на работе до трех, а муж - с четырех, так что идеально.
- То есть вы просто будете чередоваться - отлично! А бабушки Изабеллы - твоя мама и мама Бэна - планируют к вам приезжать, как-то помогать?
- Приезжать, конечно планируют, но моя мама еще очень молодая - у нее работа своя, а мама мужа, наоборот, уже достаточно пожилая женщина, так что ей не до внуков, чтобы "прям сидеть-сидеть с ними". В гости, да. Сейчас моя сестра приедет к нам на годик как раз, крестная собирается приехать - моя подружка. Летом мы сами планируем поездку в Латвию.
- О чем еще я хотела спросить - в каком статусе ты сейчас находишься в Финляндии? Ты гражданка Латвии?
- Нет, я гражданка России с постоянным видом на жительсто в Латвии и временным - в Финляндии.
- А временный вид на жительство в Финляндии ты получила на основании…
- ...Замужества. Просто здесь ты можешь получить визу, даже если твой супруг не гражданин, а просто тоже имеет визу. Но у мужа уже постоянный вид на жительство в Финляндии, а у меня пока временный. Постоянный не присваивается автоматически - ты должен сначала год прожить в стране, потом на 4 года дается вид на жительство, а затем уже постоянный.
- Для этого язык не надо знать?
- Нет-нет.
- Как ты думаешь, Лера, вы с мужем в Финляндии уже насовсем? Или есть планы куда-то в другое место перебраться со временем?..
- Если честно, то у нас нет такого, что все - мы здесь на всю жизнь.
Мы вообще очень любим перемены, а потому в любой момент можем сорваться куда-то и уехать. Нет, мы не привязаны к одному дому и к одной стране.
Мы очень любим путешествовать, были во многих странах, и каждый раз для себя отмечаем: "вот здесь здорово", "здесь бы жить не хотелось", "здесь, вроде, нормально, но все равно что-то не то". То есть оцениваем все плюсы и минусы, и пока Финляндия, несмотря на такую очень противную серую погоду, все равно остается в приоритете.
- Что ты больше всего ценишь в своем муже? Какой он вообще человек? Почему ты сразу приняла все его такие спонтанные предложения? Почему тебе с ним комфортно?
- Если честно, я об этом даже не задумывалась. Потому что
нет какого-то определенного слова, чтобы сказать - вот это мне в нем нравится. Мне просто человек полностью нравится.
Я не могу выделить какое-то одно качество...
- Давай я тебе помогу - может, это просто твой человек?
- Да, вот! Это просто мой человек. И здесь нет какого-то слова, что он такой-то или такой-то. Мне с ним спокойно, комфортно, хорошо!
- Как Бэн отнесся к тому, что вы станете родителями?
- Ой, у нас вообще все это было в планах - мы действительно прям планировали, что хотим ребеночка, поэтому для нас это была большая радость, честно. Очень большая!
- А беременность у тебя легко проходила?
- Очень легко. Здесь в Финляндии еще есть такое, что ты уходишь с работы либо за два месяца, либо за месяц до родов.
Если честно, я работала прям до самых родов - то есть отработала и пошла рожать. И это было очень просто - никакого "экшена".
Я все ждала "шоколада с селедкой", но ничего такого не было. Такая скучная беременность была, что я вообще в шоке! А мужу говорила: "Вот какая я у тебя хорошая - ни разу ночью ни за чем не посылала в магазин". Да, как-то все спокойно было, но надеюсь, что следующая беременность будет с какими-то заморочками.
- Уже хочется этого?
- Да.
- А когда планируете?
- Ну сначала нужно немножко поработать. А так, если честно, я бы уже прям сейчас рожала. Я уже и у мужа спрашивала:
"Дорогой, ты готов к следущему ребенку? Я просто спрашиваю", - а он мне: "Готов! Почему нет?". Мы вообще легко относимся к детям, у нас нет какого-то стресса - как мы справимся, что будет?..
- Мне почему-то кажется, что вы с Бэном, несмотря на разницу в возрасте, на одной волне, я права?
- Абсолютно!
- Какая-то легкость внутренняя во всем, да?
- Да, все еще мальчик, который играет в PlayStation. В прямом смысле сова.
- Может, вы еще и вместе рубитесь?
- Нет, вот этого я не разделяю.
- А у тебя есть какие-то свои хобби, увлечения?
- Пока жила в Латвии, я занималась шитьем - шила сама для себя одежду, участвовала в школьных модных показах. Ну а сейчас на первом месте моя малышка - могу ей тоже что-то сшить Так еще ходила на аэробику, когда была возможность, но работа время занимала, да и с мужем хотелось побыть. А учитывая, что он человек, который работает в ресторане, а значит - всегда работает, в том числе по субботам и воскресеньям, и праздников никаких нет, так что приоритет все-таки - мужу, дому...