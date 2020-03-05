Виноват коронавирус: премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли

Как сообщает портал, некоторое время назад поклонники франшизы об "агенте 007" выпустили на своём сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям, в котором они просили перенести премьеру нового фильма в Великобритании из-за вспышки коронавируса.

"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - сказано в сообщении на официальном профиле киноленты в Twitter.

Новая дата премьеры фильма в Великобритании теперь - 12 ноября, затем фильм выйдет в других странах. В США лента выйдет 25 ноября.

В апреле 2019 года появилась информация, что в 25-й серии "бондианы" кроме Дэниела Крэйга примет участие американский актёр Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером фильма выступил Кэри Фукунага.