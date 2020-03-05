В Латвии останется только пять больших городов
Парламентской оппозиции не удалось добиться расширения списка больших городов Латвии. Большинством голосов депутатов Сейма в четверг, 5 марта, принято решение оставить в статусе больших республиканских городов всего пять муниципальных образований, сообщает LETA.
Решение принято в рамках рассмотрения законопроекта об административно-территориальной реформе, который предусматривает создание 40 самоуправлений вместо нынешних 119.
Законопроект еще предстоит утвердить в окончательном чтении.
Термин "республиканский город" включен в законопроект как одна из единиц территориального деления. Однако ранее сегодня депутаты поддержали предложение об изменении термина "республиканский город" на "большой город".
Поэтому ожидается, что к третьему чтению термин "республиканский город" в законопроекте будет заменен.
Если до сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.
Некоторые депутаты предлагали расширить этот список, включив в него Екабпилс, Елгаву, Валмиеру и Вентспилс, но предложение не получило поддержки.
Депутат Новой консервативной партии Анита Муйжниеце заявила, что список городов по численности населения не совпадает с перечнем республиканских городов. Например, Елгава является четвертой по численности населения, но не будет республиканским городом.
"Мне не нравится мэр Елгавы Андрис Равиньш (Союз "зеленых" и крестьян), мне противен мэр Вентспилса Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу"). Но цифры есть цифры", - сказала она.
Депутат Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие") отметила, что в реформе отсутствует логика, и призвала поддержать присвоение статуса Елгаве и Вентспилсу. По ее словам, на вопрос, чем отличается Вентспилс от Резекне, у которой будет статус республиканского города, представители разработавшего АТР Министерства охраны среды и регионального развития ответить не смогли.
Ранее сообщалось, что большинство депутатов Сейма сегодня отклонило предложение национального объединения VL-TB/LNNK переименовать административные края в уезды.
Вопреки решению ответственной комиссии, большинство депутатов Сейма на заседании в четверг, 5 марта, также поддержало предложение изменить статус республиканских городов на статус больших городов.