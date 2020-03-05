В Латвии останется только пять больших городов

Решение принято в рамках рассмотрения законопроекта об административно-территориальной реформе, который предусматривает создание 40 самоуправлений вместо нынешних 119.

Законопроект еще предстоит утвердить в окончательном чтении.

Термин "республиканский город" включен в законопроект как одна из единиц территориального деления. Однако ранее сегодня депутаты поддержали предложение об изменении термина "республиканский город" на "большой город".

Поэтому ожидается, что к третьему чтению термин "республиканский город" в законопроекте будет заменен.

Если до сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.

Некоторые депутаты предлагали расширить этот список, включив в него Екабпилс, Елгаву, Валмиеру и Вентспилс, но предложение не получило поддержки.

Депутат Новой консервативной партии Анита Муйжниеце заявила, что список городов по численности населения не совпадает с перечнем республиканских городов. Например, Елгава является четвертой по численности населения, но не будет республиканским городом.

"Мне не нравится мэр Елгавы Андрис Равиньш (Союз "зеленых" и крестьян), мне противен мэр Вентспилса Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу"). Но цифры есть цифры", - сказала она.

Депутат Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие") отметила, что в реформе отсутствует логика, и призвала поддержать присвоение статуса Елгаве и Вентспилсу. По ее словам, на вопрос, чем отличается Вентспилс от Резекне, у которой будет статус республиканского города, представители разработавшего АТР Министерства охраны среды и регионального развития ответить не смогли.

Ранее сообщалось, что большинство депутатов Сейма сегодня отклонило предложение национального объединения VL-TB/LNNK переименовать административные края в уезды.