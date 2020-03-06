Сейм продолжит обсуждение территориальной реформы на следующей неделе

В пятницу в 18 часов Сейм объявит перерыв в рассмотрении законопроекта об административно-территориальной реформе и продолжит его на следующей неделе. Об этом сообщил агентству LETA руководитель ответственной комиссии Том Артур Плешс.
Заместитель председателя фракции KPV LV Эрик Пуценс сказал агентству ДУЕФ, что долго рассматривать законопроект нельзя, так как нужно, чтобы реформа вступила в силу с предстоящими выборами в самоуправления в 2021 году.
Рассмотрение законопроекта возобновится во вторник, 10 марта, в 10 часов. До сих пор он рассматривался два дня в течение примерно 17 часов, включая перерывы.
Как сообщалось, в четверг парламент рассмотрел лишь 5% предложений, поданных к законопроекту об АТР. Парламентарии успели обсудить 16 предложений. Осталось 300.
Уже в начале рассмотрения законопроекта коалиция предложила ограничить время выступлений депутатов на дебатах, а после обеда депутаты предложили ограничить перерывы во время заседания.
В четверг принято решение (его предстоит утвердить в окончательном чтении) оставить в статусе больших республиканских городов всего пять муниципальных образований.
Если до сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.
Как известно, в четверг, 5 марта у здания парламента прошла акция протеста, а в регионах люди вывели на дорогу в знак протеста против реформы тяжелую технику.
Видео: протест против АТР