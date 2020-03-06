"У меня отнимались руки". Павел Воля откровенно о болезни

По словам юмориста, врачи долгое время безрезультатно пытались вылечить его от несуществующего заболевания.

"Я пошел в бесплатную клинику. [...] Встал в очередь, и эта женщина, которая там перебирала какие-то картотеки, она меня почуяла. Дальше точный текст. Я запомнил его и не забуду никогда... Она сделала так: "...И ты пришел. Все люди одинаковые. Выздороветь захочешь — кровью умоешься!" — процитировал артист сотрудницу клиники.

После этого Павел стал обращаться в платные клиники. Однако помочь не смогли и там: по итогам четырех визитов, каждый из которых стоил семь тысяч рублей (около 100 евро), артисту наконец-то назначили рентген. Осмотрев снимок, врач заявил, что причиной онемения рук являются "дополнительные ребра" — они якобы пережимают нервы.

Решить проблему предлагалось с помощью операции.

Однако дальнейшие исследования на МРТ в другой клинике не показали наличия каких-либо "дополнительных ребер". Как объяснили Воле врачи, такой проблемы в принципе не существует.