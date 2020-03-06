"У меня отнимались руки". Павел Воля откровенно о болезни

Резидент Comedy Club Павел Воля во время одного из своих выступлений рассказал зрителям о том, что страдает от шести межпозвоночных грыж. В какой-то момент у него даже начали отниматься руки. Видео с откровениями Воля выложил в своем Instagram.
По словам юмориста, врачи долгое время безрезультатно пытались вылечить его от несуществующего заболевания.
"Я пошел в бесплатную клинику. [...] Встал в очередь, и эта женщина, которая там перебирала какие-то картотеки, она меня почуяла. Дальше точный текст. Я запомнил его и не забуду никогда... Она сделала так: "...И ты пришел. Все люди одинаковые. Выздороветь захочешь — кровью умоешься!" — процитировал артист сотрудницу клиники.
После этого Павел стал обращаться в платные клиники. Однако помочь не смогли и там: по итогам четырех визитов, каждый из которых стоил семь тысяч рублей (около 100 евро), артисту наконец-то назначили рентген. Осмотрев снимок, врач заявил, что причиной онемения рук являются "дополнительные ребра" — они якобы пережимают нервы.
Решить проблему предлагалось с помощью операции.
Однако дальнейшие исследования на МРТ в другой клинике не показали наличия каких-либо "дополнительных ребер". Как объяснили Воле врачи, такой проблемы в принципе не существует.
"Это был врачебный пранк длиною в полгода. И, ребята, я говорю вам реальную сумму - 160 тысяч рублей (более 2000 евро), и полгода я лечился от всего. Я был везде. Выяснилось - у меня нет никаких дополнительных ребер!.. Мне кажется, они в карточке просто писали: "Дебил с бабками" - и передавали дальше", - заключил артист.
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Видео с моего прошлого большого стендапа в Крокусе в 2018-ом году. Для тех, кто пропустил анонс: следующий традиционный декабрьский Stand Up в Москве будет очень большим. Пройдет 3 декабря в ВТБ АРЕНА (стадион Динамо). Буду шутить про всё: власть, секс, феминизм, коррупция, дети, образование, долги, нефть, веганы, измены, зависть, конституция, женщины, свобода слова, мода, импотенция, дауншифтеры, смысл жизни и как опрыскивать смородину против клещей и жужелиц. Короче, анонсирую сильно заранее, чтобы потом вы не говорили, что не знали и не успели купить билеты. Билеты на gdeshow.ru До встречи в зале!