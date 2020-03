"У меня отнимались руки". Павел Воля откровенно о болезни

View this post on Instagram

Видео с моего прошлого большого стендапа в Крокусе в 2018-ом году. Для тех, кто пропустил анонс: следующий традиционный декабрьский Stand Up в Москве будет очень большим. Пройдет 3 декабря в ВТБ АРЕНА (стадион Динамо). Буду шутить про всё: власть, секс, феминизм, коррупция, дети, образование, долги, нефть, веганы, измены, зависть, конституция, женщины, свобода слова, мода, импотенция, дауншифтеры, смысл жизни и как опрыскивать смородину против клещей и жужелиц. Короче, анонсирую сильно заранее, чтобы потом вы не говорили, что не знали и не успели купить билеты. Билеты на gdeshow.ru До встречи в зале!