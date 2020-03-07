Post Malone дал необычное объяснение множеству татуировок на своем лице

Знаменитый американский рэпер Post Malone (Остин Пост) объяснил в интервью изданию GQ, почему у него на лице столько татуировок и что они означают. Остин признался, что за желанием постоянно украшать лицо рисунками стоит неуверенность в себе.
На теле 24-летнего рэпера уже не менее семи десятков татуировок. Многие из них расположены прямо на лице: колючая проволока на лбу, надписи "Держись подальше", "Всегда", "Уставший", меч, смайлик, логотип Playboy и прочие рисунки.
На этом парень останавливаться не собирается — на его лице постоянно появляются все новые тату.
В беседе с мужским журналом Остин Пост объяснил, зачем ему столько татуировок.
"Возможно, из-за неуверенности. Мне не нравится, как я выгляжу, поэтому забиваю себе на лицо что-то прикольное, смотрюсь в зеркало и говорю себе, что выгляжу стильно. Это добавляет мне уверенности в своей внешности", — признается звезда хип-хопа.
Совсем недавно на лице рэпера появилась еще одна татуировка со средневековыми доспехами.
В феврале рэпер также вытатуировал у себя на лице рисунок кровавой пилы.