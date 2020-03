Любимцы женщин и объект зависти парней: вампиры из Хельсинки – The 69 eyes

Поэтому представляю вам "Вампиров из Хельсинки" - Юрки 69, Юсси 69, Бейзи, Тимо-Тимо и Арчи. Причем свое прозвище – вампиры – The 69 eyes оправдывают на все сто.

"Вишенкой на торте" является манера пения Юрки 69: во многом он подражает Элвису Пресли, а моментами прослеживается влияние Джима Мориссона из The Doors.

Собственно песня Wasting the dawn – пожалуй, один из самых запомнившихся моментов концерта – является трибьютом Джиму Мориссону.

Звучали такие песни, как "Never say die", "Gothic girl", "Borderline", "The Chair", "Dance d'amour" и многие другие.