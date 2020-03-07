Любимцы женщин и объект зависти парней: вампиры из Хельсинки – The 69 eyes

Поэтому представляю вам "Вампиров из Хельсинки" - Юрки 69, Юсси 69, Бейзи, Тимо-Тимо и Арчи. Причем свое прозвище – вампиры – The 69 eyes оправдывают на все сто.

Солист – любимец женщин и объект зависти парней – Юрки 69 до их пор выглядит таким же молодым, как в 2007 году, когда я впервые познакомился с творчеством группы через альбом Paris Kills. Он, словно питается энергией своих фанатов, чтобы оставаться вечно молодым.

Коллектив выступает уже более 30 лет. Начинали с глэм-метала, а ныне играют готический рок, хотя в уникальной, свойственной только им манере.

Фанаты нарекли этот стиль "гот-н-ролл". Это некое смешение американского рок-н-ролла годов пятидесятых с мрачной готической эстетикой девяностых.

"Вишенкой на торте" является манера пения Юрки 69: во многом он подражает Элвису Пресли, а моментами прослеживается влияние Джима Мориссона из The Doors.

Собственно песня Wasting the dawn – пожалуй, один из самых запомнившихся моментов концерта – является трибьютом Джиму Мориссону.

Концерт длился полтора часа, и у зрителей была возможность послушать композиции со всего периода творчества группы. Между прочим, последний студийный альбом вышел в 2019.

Звучали такие песни, как "Never say die", "Gothic girl", "Borderline", "The Chair", "Dance d'amour" и многие другие.

Я наконец-то понял, почему меня так "цепляет" именно ритмическая часть звучания The 69 eyes. Рок-музыку всегда порождает агрессия и, в некоторой степени, животная энергия.

Барабанщик Юсси 69 размахивает руками направо и налево, с криком подкидывает барабанные палочки эффектно в воздух, а затем вновь обрушивает их на ударную установку, словно громовержец Тор, низвергая молнии на землю.

Это зрелище в сочетании с музыкой резонирует с той животной сущностью, которая сидит глубоко внутри каждого из нас, и мы автоматически начинаем двигаться в такт.

Наиболее сильно это можно было ощутить во время кульминации концерта, когда коллектив исполнил свой, пожалуй, самый громкий хит "Lost Boys". Песня является своеобразной ссылкой на одноименный фильм про вампиров, вышедший в восьмидесятых.

Первая строчка песни «You wanna rock?» звучала, словно призыв к вымещению всех, накопившихся за день эмоций: люди стали прыгать, подпевать, кричать, слэмиться - все как в далеком 2007.

"Вампиры из Хельсинки" фанатов не обидели – они получили рока сполна!