Швеция: за нападение на чеченского блогера задержаны россияне

6 марта суд применил арест в качестве меры пресечения к некой гражданке России, которую подозревают в соучастии в попытке убийства Абдурахманова, сообщает AFP. Ранее за попытку убийства блогера был арестован и некий 29-летний россиянин.

После нападения блогер опубликовал видео, в котором запечатлен нападавший. Блоге также показал молоток, которым его, возможно, хотели убить.

Блогер рассказал, что злоумышленники пробрались в его квартиру, пока он спал.

Он проснулся от мощного удара по голове. "Он бы мог меня просто разбудить, и я бы умер от остановки сердца - вы представляете, проснуться ночью, а в твоей спальне человек с молотком. А он стал наносить мне удары. Я не помню половины от того, что происходило", - рассказал Тумсо.

Абдурахманов живет в Швеции уже пять лет, куда переехал и Чечни, где ему угрожали убийством. 34-летний Абдурахманов поле отъезда из Чечни в 2015 году запрашивал политическое убежище в Грузии, но там ему отказали, как и Польша три года спустя.