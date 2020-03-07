Зоозащитники призвали американских морпехов перестать есть пауков и пить змеиную кровь

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Речь идет о ежегодных учениях Cobra Gold, которые проходят в Таиланде. Очередные маневры начинаются 6 марта.

На этих учениях морские пехотинцы учатся выживать в джунглях. В частности, судя по фотографиям, в тренировки входит поедание насекомых и пауков. Морпехи убивают куриц голыми руками, снимают кожу с живых ящериц, обезглавливают змей и пьют их кровь.

В 2020 году корпус морской пехоты проводит эти учения в 39-й раз. Как пишет издание Marine Сorps Times, на этих маневрах, как обычно, будут проводиться занятия по кибербезопасности, репетироваться высадка десанта с моря, морпехи будут упражняться на стрельбище и готовиться оказывать помощь пострадавшим мирным жителям.

AFP

Выживание в джунглях - важный элемент учений, и он также будет включен в программу Cobra Gold 2020 года. Эти занятия проводят местные таиландские инструкторы.

PETA в своем письме указывает на то, что в 2011 году Горный тренировочный центр Корпуса морской пехоты США (Marine Corps Mountain Warfare Training Center - MCMWTC) отказался от использования живых животных на тренировках во время курсов по выживанию. Это было сделано после дискуссий с PETA.

AFP

Аналогичное решение было принято 30 лет назад тренировочным центром сухопутных сил США, говорится в письме.

PETA предлагает Корпусу морской пехоты заменить тренировки по добыванию пищи на местности занятиями с использованием виртуальной реальности. Положительный опыт такой подготовки есть у военно-воздушных сил США, отмечают защитники прав животных.

Русская служба Би-би-си обратилась в Корпус морской пехоты США с просьбой о комментарии и ожидает ответа.

AFP Тренировки проводят местные инструкторы из Таиланда