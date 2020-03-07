Если наступит "час X", Минобороны рассчитывает на помощь охотников

В Латвии у 26 000 человек есть примерно 70 000 единиц огнестрельного оружия. С учетом масштабов страны, это внушительная цифра, считает член правления Латвийского союза охотников Янис Зандбергс. Он отметил, что когда они подписали договор с Минобороны, мнение общественности разделилось - кто-то смеялся, кто-то поддержал.

"Сейчас удивление ушло, люди, которые хотят, присоединяются. Есть те, кто смотрит со стороны, а противники, слава Богу, успокоились, видят, что это нормальный процесс в нормальном обществе", - сказал Зандбергс.

Минобороны отмечает, что роль охотников, если нужно будет защищать страну, еще создается.

"Это часть общества, которая вооружена, их гораздо проще привлечь к мероприятиям по защите страны. У них много сенсоров и устройств, установленных в лесу, которые пригодятся нам для получения информации. Они могут обеспечить общественный порядок и безопасность в кризисной ситуации, помочь военным подразделениям, они умеют стрелять. Можно найти роль для каждого жителя, охотники одна из таких групп", - говорит директор департамента кризисного управления Минобороны.