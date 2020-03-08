"А может это любовь?": романтика и счастливые женщины на концерте Маркуса Ривы

Действительно, этот концерт был настоящим праздником для женщин. Он совпал с открытием нового казино в Studio 69. Проходя через обновленный зал, женщинам вручали букет цветов и бокал шампанского.

Маркус вышел чуть позже заявленного времени, но это было нестрашно. Именно в этот момент в зале сконцентрировались многочисленные поклонницы Ривы. Кто-то был в компаниях с подружками, а кто-то пришел в сопровождении суровых кавалеров.

Артист вышел к зрителям широко улыбаясь и душевно поприветствовал. Первой песней вечера стал хит "You Make Me so Crazy".

Огромное уважение вызвало то, что Маркус работал с "живым" бэндом.

Маркус Рива ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В общей сложности артист провел на сцене целый час, где выкладывался на все сто процентов!

Неоднократно артист благодарил своих музыкантов, среди которых нельзя было не узнать барабанщицу Нелли Бубуянц. Рива не забыл подчеркнуть, что она самая прекрасная барабанщица у нас в Латвии и вручил ей праздничный презент.

Впрочем, подарки достались и другим поклонницам певца. Его верная фанатка, которая поддерживает во всех проектах тоже оказалась на концерте. Девушка по имени Яна прилетела из Киева, чтобы поддержать Маркуса. Артист не мог не отблагодарить ее.

"Дякую", - сказал он на украинском языке.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Четверым девушкам выпала удача и они вместе с Маркусом на сцене спели одну из его самых популярных песен - "Свадхистана". Было видно, что девушки от волнения забыли слова, а то и вовсе перенервничали. Маркус заботливо приобнял каждую и помог спеть с ним вместе.

Рива неоднократно обращался к публике на трех языках - латышском, русском и украинском. Он подчеркнул, что в этот вечер прозвучат песни на разных языках.

Перед тем как исполнить хит этого года "Impossible", он обратился к автору этой композиции - Аминате, находящейся в зале. Маркус поблагодарил ее за помощь в создании этого хита и признался в любви.

Со сцены прозвучали не только сольные композиции артиста, такие как "This Time", "Красива сильно", "Голая пьяная", "Ты пьешь мою кровь", "I can", но и "Kamēr Vien Mēs Esam" с Динарой Рудане.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Маркус Рива отработал целый час на сцене, где не переставал обращаться к поклонникам, пожимать им руки и без конца повторять "спасибо". Он отметил, что польщен, что у людей нашлось время, чтобы посетить его концерт.

Завершил вечер артист хитом "Свадхистана", который даже исполнил на бис.

Представительницы прекрасного пода на протяжении всего концерта танцевали под заводные песни, хлопали и улыбались. Действительно, это был настоящий праздник, а зрители, уходящие после концерта не были разочарованы и то и дело напевали слова песен Маркуса Ривы.

Напомним, следующий большой концерт Маркуса состоится в Москве 18 марта (клуб "16 тонн"). Известно, что на нем артист соберет бывших участников проекта "Хочу к Меладзе!".

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