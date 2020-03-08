Фото ⟩ Феноменальный концерт Димаша в Риге: полный зал, песни на шести языках и слезы фанатов

Напомним, Димаш Кудайберген завоевал известность в Китае благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Hunan TV. В соревновании с признанными певцами он дошел до финала, заняв второе место. В 2017 году Димаш получил несколько музыкальных наград, в том числе "Лучший азиатский певец" на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае, и "Самый популярный зарубежный певец" на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.

Димаш, Арена Рига 2020 ФОТО: Anna Lastovska/ пресс-фото

У Димаша широкий вокальный диапазон - 6 октав, 5 полутонов. Его диапазон простирается от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано и свисткового регистра.

Фотограф Анна Ластовская призналась, что шоу можно было назвать грандиозным.

"Как я понимаю, это его четвертый концерт в рамках европейского тура. Поклонники артиста пришли с цветами, игрушками, другими подарками, плакатами и т.д.

Многие гости активно с ним взаимодействовали, кто-то даже разрыдался от счастья. Было много иностранцев", - сказала она нам.

Димаш, Арена Рига 2020 ФОТО: Anna Lastovska/ пресс-фото

Наша постоянная читательница Алина рассказала, что Димаш пел на 6 языках: итальянский, французский, русский, английский, казахский и китайский.

"Причем на китайском у него даже есть песня, которую сам сочинил. Перед ней он рассказал, что война - это плохо и дети ни в коем случае не должны страдать из-за того, что взрослые что-то не поделили", - вспоминает слова артиста девушка.

Димаш, Арена Рига 2020 ФОТО: Anna Lastovska/ пресс-фото

Точные фразы Димаша она не помнит. Он сначала говорил на английском, а потом перешел на русский, после совмещал. Артист это делал из-за огромного количества иностранцев в зале. Оказалось, что у исполнителя огромная фанатская база, которая имеет даже свое название - "Dears"

"Песни подпевали и на казахском, и на китайском... Действительно, когда Димаш замолкал, то фанаты из зала на этих языках пели. Он танцевал вместе с подтанцовкой (балет Todes)... Играл на домбре", - делится девушка.

Артист постоянно разговаривал с людьми, шутил. В завершении вечера он представил всех на сцене и сделал из этого настоящее шоу.

"Мне понравилось, когда представлял музыкантов, они играли соло, а когда очередь дошла до перкуссий, то он подошёл и начал вместе с ним отбивать ритм на барабанах. А потом сказал "Извини, что испортил твое соло, но это же мой концерт", - смеясь рассказывает Алина.

Димаш, Арена Рига 2020 ФОТО: Anna Lastovska/ пресс-фото

По мнению девушки и других зрителей звук был мощный, а световое шоу просто невероятное.

"Мы сидели в 309 секторе, это на самом верху напротив сцены. Нам было громко и ярко. А несколько женщин, по крайней мере часть концерта, провели не в зале, они сидели на "крутых" местах у сцены и им стало плохо из-за громкости и вибраций", - отмечает она.

Действительно, концерт Димаша был великолепен и впечатлял своим шоу - басы, вибрации, свет, звук. Тем более, что сам артист поет громко.

"Его высокие ноты - это красиво, но из-за громкости иногда резало уши. Димаш очень круто передает эмоции зрителю.Вместе со всем шоу - это было нереально", - указывает Алина.

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