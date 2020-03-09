"Стыдный" товар: как раскрутили продажу гигиенических прокладок

Важный технологический прорыв произошел во время Первой мировой войны, когда производившая бумагу компания Kimberly-Clark стала использовать новую крепированную бумагу для производства перевязочных материалов.

Крепированная бумага производилась из древесной целлюлозы. Она была гораздо дешевле, чем хлопок, и гораздо более гигроскопичная.

К концу войны Kimberly-Clark стала искать новые рынки сбыта, и тогда же в компанию пришло письмо от медсестер, сообщавших, что они используют их продукцию не только для перевязок...

Оправданный риск

Совершенно очевидно, что тут открывались новые деловые перспективы. Но был и риск: разве не показал опыт Johnson & Johnson, что подобный товар слишком табуирован, чтобы хорошо продаваться?

Компания Kimberly-Clark все-таки рискнула, начав продавать новую продукцию под непонятным названием "Kotex". Между тем, оно составлено из первых слогов двух слов - "коттон" (хлопчатобумажная ткань) и "текстура". Но самое главное, что молодые люди на светских вечеринках представления не имели, что это на самом деле такое.

Новый товар быстро стал популярным. Уже несколько десятков лет женщины устраивались на работу на заводы и в офисы, обретая все большую независимость.

Несмотря на опасения доктора Эдварда Кларка, оказалось, что они могли думать и менструировать одновременно, но им необходим был удобный, одноразовый товар. Ко всеобщему удивлению, Kimberly-Clark попал в самую точку.

Первое подробное исследование растущего рынка гигиенических товаров для женщин было проведено в 1927 году Лилиан Гилбрет. Она была одной из первых, кто применил научный подход к организации труда, дизайну и мотивации на рабочем месте.

Гилбрет говорила, что современная женщина стала мобильна, она много времени проводит вне дома. Она особо отметила, что женщинам просто необходим аккуратно упакованный гигиенический продукт.

Однако несмотря на то, что эти товары производились для незаметного использования, ничего секретного в том, что касается их маркетинга, не было. Наоборот - растущий спрос как бы поощрял производителей закидывать покупателей рекламой, пусть даже закамуфлированно составленной.

Если в 1920-е мужчины терялись в догадках, то к началу 1930-х некоторые почувствовали себя в осаде. Нобелевский лауреат, писатель Уильям Фолкнер жаловался: "Я, вроде, настолько отстал от жизни с этой эпохой "Kotex", что ни о чем больше другом и думать не могу".

Надо иметь немало наглости, чтобы обвинить рекламу гигиенических прокладок в том, что тебе не пишется, но все же что-то это говорит о том, насколько быстро прежде не упоминавшаяся новинка вдруг вошла в культурный мейнстрим.

"Голубая кровь"

За первой прокладкой из крепированной бумаги последовал запатентованный в 1933 году тампон, который стал продаваться под названием "Tampax".

Первая упаковка Tampax из коллекции Музея менструации Getty Images

Вскоре появился и первый менструальный колпачок - в 1937 году, - запатентованный женщиной, Леоной Уотсон Чалмерс.