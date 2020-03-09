Кризис в семье Джигана: сбритые брови, наркологический диспансер и угроза развода

Напомним, 18 февраля 34-летний Джиган стал отцом в четвертый раз. Супруга артиста Оксана Самойлова родила ему долгожданного сына, которого назвали Давидом.

Долгое время фанаты считали Оксану и Джигана примером идеальной семьи. Но внезапно поклонников шокировали странные сториз - на видео рэпер попросил пятилетнюю дочь принести ему пиво, артист начал оскорблять подписчиков и прочее.

Стали ходить слухи о неверности Джигана. В Telegram-канале "Только никому" появилось видео с артистом в компании многочисленных девушек. После этого модель выгнала рэпера из дома. СМИ пишут, что Оксана Самойлова собралась подавать на развод.

После всех этих происшествий Джиган опубликовал видео, в котором предстал в белом халате.

"Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке", - цитирует звезду StarHit.ru.

Канал "Только никому" сообщает, что Джиган находится в люксовом рехабе. Месяц пребывания там стоит 80 тысяч долларов. Постояльцам нельзя брать с собой телефоны, но артиста это не смущает.

ФОТО: https://www.instagram.com/iamgeegun/

Он продолжает публиковать сториз и просит прощения у супруги.

Оксана же старается ситуацию не комментировать, но недавно заявила, что хочет домой в Москву, а позже сообщила в сториз, что "не хочет просыпаться в этот мир".