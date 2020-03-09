Кризис в семье Джигана: сбритые брови, наркологический диспансер и угроза развода

Несколько дней назад рэпер Джиган (наст.имя - Денис Устименко-Вайнштейн) шокировал своих фанатов несколькими сториз в Instagram, а позже и вовсе появились новости о помещении артиста в реабилитационный центр для лечения от наркозависимости. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Напомним, 18 февраля 34-летний Джиган стал отцом в четвертый раз. Супруга артиста Оксана Самойлова родила ему долгожданного сына, которого назвали Давидом.
Долгое время фанаты считали Оксану и Джигана примером идеальной семьи. Но внезапно поклонников шокировали странные сториз - на видео рэпер попросил пятилетнюю дочь принести ему пиво, артист начал оскорблять подписчиков и прочее.
Стали ходить слухи о неверности Джигана. В Telegram-канале "Только никому" появилось видео с артистом в компании многочисленных девушек. После этого модель выгнала рэпера из дома. СМИ пишут, что Оксана Самойлова собралась подавать на развод.
После всех этих происшествий Джиган опубликовал видео, в котором предстал в белом халате.
"Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке", - цитирует звезду StarHit.ru.
Канал "Только никому" сообщает, что Джиган находится в люксовом рехабе. Месяц пребывания там стоит 80 тысяч долларов. Постояльцам нельзя брать с собой телефоны, но артиста это не смущает.
Он продолжает публиковать сториз и просит прощения у супруги.
Оксана же старается ситуацию не комментировать, но недавно заявила, что хочет домой в Москву, а позже сообщила в сториз, что "не хочет просыпаться в этот мир".