"Где ваша точка нежности?": интервью с Маэстро и другими звездами в необычном формате

Цикл интервью в новом формате проходит в декорациях музея, где зрители и интервьюер, по задумке авторов, погружаются в мир бессознательного и ищут ответы на самые сокровенные вопросы в сопровождении "оживших" полотен классиков мировой живописи.

ФОТО: Пресс-фото

Первым гостем проекта стал искусствовед, композитор и страстный просветитель Михаил Казиник. Среди следующих интервьюеров "Снов Екатерины" - известные актеры, музыканты, общественные деятели: редактор журнала Rīgas Laiks Арнис Ритупс, хореограф Алла Сигалова, лидеры группы БИ-2, художник Артур Никитин, оперная дива Инесса Галанте, актеры Михаил Ефремов, Константин Райкин, Виктор Сухоруков и другие.

Все, интересующиеся искусством и живым общением с выдающимися людьми, смогут стать зрителями съемок. Узнать расписание встреч, зарегистрироваться, а также посмотреть все выпуски интервью-спектаклей можно будет на официальной странице музея https://digitalarthouse.eu/.

Екатерина Ланская и Раймонд Паулс ФОТО: Пресс-фото

По замыслу главного вдохновителя проекта Екатерины Ланской, герой интервью попадает в "сон" подобно любознательной, смелой Алисе из Страны Чудес. Для такого фантастического путешествия между сновидениями и явью было необходимо особое помещение и атмосфера. В создании сценического мира, где нет ничего невозможного, Екатерине помогает давний друг и кино-коллега Роман Морозов - основатель пространства Digital Art House. Площадка нового мультимедийного музея идеально подошла для воплощения идеи: решая сложнейшие технические и организационные задачи, Роман со своей командой создает новое искусство, аналогов которому еще не было в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

"В своих снах мы с миром на "ты". Также я задаю свои вопросы – без рамок и шаблонов, – рассказывает Екатерина. – Мы говорим с моим гостем о самом сокровенном, о снах, о сути бытия и всего мироздания.

"Сны Екатерины" – это перформанс. Моя творческая миссия – эмоционально раскрепостить собеседника, спровоцировать, растормошить, рассмешить, а может, и заставить заплакать. И, безусловно, вовлечь в это действо зрителей.

Вдохновителем нашего проекта стал Раймонд Паулс. Однажды я брала интервью у маэстро перед его спектаклем в Рижском русском театре. Мы были ограничены во времени, но мне очень хотелось разговорить не столь щедрого на комментарии и эмоции композитора. И тогда я спросила: "Где ваша точка нежности?". С этого странного вопроса все и началось".

ФОТО: Пресс-фото

О СОЗДАТЕЛЯХ ПРОЕКТА "СНЫ ЕКАТЕРИНЫ"

Екатерина Ланская - главный вдохновитель и ведущая бесед "Снов Екатерины", известная публике по многочисленным видео работам, в том числе, главной роли в клипе "Жизнь в рассеянном свете", снятом в Латвии и получившем главный приз престижной Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A 2019 в категории "Лучшее иностранное видео". За свою телевизионную карьеру Екатерина успела поработать на крупных телеканалах, снимала телесериалы для ТНТ, MTV, а также выступала в качестве режиссёра и продюсера многих масштабных латвийских проектов, в том числе фестиваля WORLD JAZZ Festival 2014 и благотворительного бала Марты, прошедшем в 2019 году в Русском театре имени М. Чехова.

Екатерина Ланская ФОТО: Пресс-фото

​Digital Art House – центр современного искусства, расположенный на трех этажах здания на улице Сколас 2, общей площадью более 1700 м2. Digital Art House является базой для организации различных выставок и образовательных программ, а также платформой для реализации всевозможных культурных проектов. Сегодня в большом зале Digital Art House демонстрируются две грандиозные мультимедийные выставки: "Ван Гог. Письма к Тео" и "Густав Климт. C любовью до смерти".

ФОТО: Пресс-фото

Команда проекта "Сны Екатерины" (Catherine’s Dreams):

Генеральный продюсер: Роман Морозов;

Оператор-постановщик и режиссер монтажа: Арсений Полторак;

Художник: Байба Байба (Baiba Baiba);

Художник по гриму: Диана Родейко;

Кастинг-директор: Галина Полторак;

Исполнительный продюсер: Елена Федорова.