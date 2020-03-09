Covid-19 "закрыл" Италию: карантин введен по всей стране

Со вторника, 10 марта, по всей территории Италии вводится режим карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает BBC.
Решение распространить карантинные меры на всю Италию приняли власти страны вечером в понедельник, 9 марта. Как отмечает издание The Guardian, указ предусматривает закрытие практически всех публичных мест и мероприятий, включая спортивные мероприятия.
Режим карантина введен до 3 апреля. Власти призывают жителей оставаться дома.
Всего коронавирусом в Италии заразились 9172 человека, из них 463 умерли, около сотни — за минувшие сутки.