Вт, 10.03.2020
Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь Олег Тиньков, бизнесмен

Covid-19 "закрыл" Италию: карантин введен по всей стране

Рим, Италия

ФОТО: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Со вторника, 10 марта, по всей территории Италии вводится режим карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает BBC.

Решение распространить карантинные меры на всю Италию приняли власти страны вечером в понедельник, 9 марта. Как отмечает издание The Guardian, указ предусматривает закрытие практически всех публичных мест и мероприятий, включая спортивные мероприятия.

Режим карантина введен до 3 апреля. Власти призывают жителей оставаться дома.

Всего коронавирусом в Италии заразились 9172 человека, из них 463 умерли, около сотни — за минувшие сутки. 

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