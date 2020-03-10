Солист Rammstein нарушил правила и прокатился на карусели в Припяти

26 апреля в 1986 году в украинском городе Припять на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа. На тот момент в городе проживало 47,5 тысяч человек. Сейчас из-за высокого уровня радиации в городе нет постоянного населения.

Линдеманн посетил Припять после своего сольного концерта в Киеве, который прошел 6 марта.

В публикации видно, что Тилль нарушил одно из основных правил посещения Чернобыльской зоны отчуждения:

"Запрещено брать в руки или касаться всех предметов, растений, садиться и ложиться на различные поверхности. На них могут находиться источники радиоактивного загрязнения, при контакте с которым человек может получить внешнее или внутреннее облучение". Источник:

https://chernobyladventure.com/

Напомним, летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволил начать преобразовывать зону отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Он подчеркнул, что Чернобыль следует показать ученым, экологам, историкам и туристам.