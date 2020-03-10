RUS TVNETЗвездыMade in LVНовая любовь экс-министра, почему Йоните живет в аварийных условиях и скандалы на "Битве экстрасенсов" 2 10 марта 2020, 15:21Новая любовь экс-министра, почему Йоните живет в аварийных условиях и скандалы на "Битве экстрасенсов"Светская Латвияrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 4ДалееНовая любовь экс-министра и бизнес-леди Линды МурниецеФОТО: Leta/https://www.instagram.com/beajonite/пресс-фото/ коллаж RUS.TVNETЕженедельно портал RUS.TVNET рассказывает о том, чем живет светская Латвия.Новая любовь экс-министра и бизнес-леди Линды МурниецеПочему помощница министра Беата Йоните живет в аварийных условиях?Латвийский участник "Битвы экстрасенсов" рассказал про скандалы на проекте 2 Продолжение статьи1 / 4ДалееНовая любовь экс-министра и бизнес-леди Линды МурниецеБеата Йонитебитва экстрасенсовлинда мурниецеминистрСветская Латвия