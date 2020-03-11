Следите вместе с нами. Самая последняя информация о Covid-19 в Латвии и мире

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- Новый вид коронавируса Covid-19 впервые был обнаружен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
- В Латвии первый случай заболевания Covid-19 был зарегистрирован 2 марта, а по состоянию на 13 марта инфицированных уже 18.
- С 13 марта по 14 апреля в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации, закрыты учебные учреждения, не проходят публичные и спортивные мероприятия.
- Полезно знать: Укрепить иммунитет, мазь для носа, осторожность, или Инфектолог о том, что делать при угрозе Covid-19