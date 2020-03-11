Состоится премьера долгожданного сериала с Хлыниной, Табаковым, Милославской и Кукушкиным

23 марта на ТНТ состоится премьера одного из самых долгожданных сериалов сезона – психологического триллера "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.
Сериал будет выходить в линейке "Сделано PREMIER" с понедельника по четверг в 22:00.
"Колл-центр" - психологический триллер, который, со слов его создателей, отражает сумму всех страхов современного общества.
Повествование начинается в колл-центре магазина для взрослых. Раздается звонок, у телефона герой Павла Табакова. Он уже собирался уходить, но именно он первым узнает, что 12 человек на 12 этаже не смогут покинуть офис. Невидимые наблюдатели представляются Мамой и Папой. Они знают о жизни заложников все до мельчайших подробностей.
В офисе заложена бомба и она взорвется через 8 часов. В сериале 8 серий и каждая из них – это час отведенного до взрыва времени и личная история страха одного из героев. Каждый эпизод создан в своем жанре: триллер, драма, хоррор.
Почему героев 12, а серий только 8? Чью историю мы не узнаем и почему?
"Вас наверняка интересует, кто такие Мама и Папа. Угадать будет трудно. Нужно посмотреть до конца. Но если вы все-таки решите попробовать – подсказку об этом мы оставили в одной из серий", - говорят режиссеры и сценаристы "Колл-центра" Наташа Меркулова и Алексей Чупов.
В главных ролях: Павел Табаков, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и другие. Также в сериале приняли участие Стася Милославская и Никита Кукушкин.
Продюсеры: Валерий Федорович и Евгений Никишов (PREMIER Studios)
"Колл-центр" будет показан с 23 марта в 22:00 – в линейке сериалов "Сделано PREMIER", на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER.