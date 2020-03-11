Группа "Время и стекло" объявила о распаде

Украинские артисты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили на своей странице в соцсетях, что их дуэт прекращает свое существование.
Артисты сообщили, что представили зрителям свой последний клип "Время истекло", а сейчас готовятся к прощальному туру.
"Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как #ВремяиСтекло. Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу", - написали они на Insgram-странице.
Кроме того звезды сделали видеообращение к своим фанатам, к котором поблагодарили за то, что они были рядом все эти 10 лет.
"Эти полгода мы проведем в прощальном туре "Финальные титры". Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы #VremyaiSteklo, на котором все вместе оторвемся под любимые треки!" - написали музыканты.
"Время и стекло" - украинская поп-группа, образованная в 2010 году. Продюсер и один из авторов песен проекта — Алексей Потапенко (Потап). За 10 лет проект неоднократно получал награды и премии в категориях "Лучшая поп-группа", "Лучший номер на церемонии", "Лучшая песня" и т.п.
Самые известные композиции группы - "Имя 505", "Так выпала карта", "Дим", "На стиле", "Тролль", "Лох" и другие.