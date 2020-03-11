Группа "Время и стекло" объявила о распаде

Артисты сообщили, что представили зрителям свой последний клип "Время истекло", а сейчас готовятся к прощальному туру.

"Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как #ВремяиСтекло. Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу", - написали они на Insgram-странице.

Кроме того звезды сделали видеообращение к своим фанатам, к котором поблагодарили за то, что они были рядом все эти 10 лет.

"Эти полгода мы проведем в прощальном туре "Финальные титры". Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы #VremyaiSteklo, на котором все вместе оторвемся под любимые треки!" - написали музыканты.