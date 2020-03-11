Чт, 12.03.2020
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На острове Сааремаа из-за новых случаев коронавируса закрывают несколько школ

Сааремааская общая гимназия.

ФОТО: www.facebook.com

На острове Сааремаа в среду, 11 марта, у двоих взрослых выявлен коронавирус, в связи с этим волостные власти Сааремаа по меньшей мере на два дня закроют местные школы.

Об этом в среду вечером сообщила программа новостей вещания "Актуальная камера".

Волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас сказал в интервью новостной программе, что на первых порах школы будут закрыты на пару дней, а что будет на следующей неделе, выяснится в ближайшее время.

По словам Калласа, новую информацию о дальнейших планах школы получат от волостной управы в пятницу.

Как пишет Rus.Postimees, по словам Калласа, информация в среду поступила суматошно. К ним обратились как родители, так и учителя с директорами.

Неизвестно, кто из детей ходил на соревнования по волейболу с участием приезжих спортсменов.

Как сообщил ранее Департамент здоровья Эстонии, островитяне могли заразиться от посетивших в начале марта Сааремаа итальянских волейболистов. Несколько дней назад выяснилось, что среди них были спортсмены, которые по возвращении на родину заболели - у них поднялась температура до 37,5 градуса.

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