Чт, 12.03.2020
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Наталья Андрейченко была задержана мексиканской полицией

Наталья Андрейченко

ФОТО: https://www.instagram.com/natalya_andreychenko/

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко была задержана мексиканской полицией во время проведения съемок в городе Майя в Ушмале. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на представителя звезды. 

Оказалось, что актриса была задержана правоохранительными органами и доставлена в полицейский участок, когда проводила съемки в городе Майя. Артистка снимала ролики для проекта своего центра духовных практик.

Андрейченко разрабатывает новые онлайн-курсы "От сердца к сердцу". Для них актриса снимала видео на руинах древнего города в Ушмале. Выяснилось, снимать видео в этом месте категорически запрещено.  

Полиция выяснила этот факт совершенно случайно. Проезжавшие мимо стражи порядка решили, что к Наталье Эдуардовне пристают.

"Они спросили, мол, не пристают ли к женщине? И тут мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы ведем съемку, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали Наталью и всю съемочную группу в участок", - цитирует представителя артистки StarHit.ru.

К счастью актриса разрешила ситуацию, а полиция не заметила кваррокоптер, иначе звезде. 

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