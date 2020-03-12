Советская и российская актриса Наталья Андрейченко была задержана мексиканской полицией во время проведения съемок в городе Майя в Ушмале. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на представителя звезды.
Оказалось, что актриса была задержана правоохранительными органами и доставлена в полицейский участок, когда проводила съемки в городе Майя. Артистка снимала ролики для проекта своего центра духовных практик.
Андрейченко разрабатывает новые онлайн-курсы "От сердца к сердцу". Для них актриса снимала видео на руинах древнего города в Ушмале. Выяснилось, снимать видео в этом месте категорически запрещено.
Полиция выяснила этот факт совершенно случайно. Проезжавшие мимо стражи порядка решили, что к Наталье Эдуардовне пристают.
"Они спросили, мол, не пристают ли к женщине? И тут мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы ведем съемку, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали Наталью и всю съемочную группу в участок", - цитирует представителя артистки StarHit.ru.
К счастью актриса разрешила ситуацию, а полиция не заметила кваррокоптер, иначе звезде.