Наталья Андрейченко была задержана мексиканской полицией

"Они спросили, мол, не пристают ли к женщине? И тут мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы ведем съемку, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали Наталью и всю съемочную группу в участок", - цитирует представителя артистки StarHit.ru.