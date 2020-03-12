Из-за коронавируса в Латвии переносят крупные концерты

После чрезвычайного заседания правительства стало известно, что с 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Согласно этому сообщению, ряд крупных концертов в Риге и других городах Латвии будет отменяться или переноситься.

Среди них концерты Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Ивана Дорна, X Ambassadors, ЛУНА, Dope D.O.D., "Би-2", "Пошлая Молли" и другие.

Известно, что концерт Полины Гагариной будет перенесен на 11 октября.

Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Риге:

"В связи с законом об отмене массовых мероприятий концерт Басты будет перенесен на другую дату. В ближайшие дни мы проинформируем вас о новой дате".

Представители Bravo Event:

"В связи с решением правительства все концерты, которые были запланированы с 13 марта по 14 апреля, не состоятся. Они будут перенесены на другие даты. На данный момент подтверждено, что концерт Филиппа Киркорова будет перенесен на 4 октября. Остальные новые даты будут объявлены, по возможности, в ближайшее время".

Концерт Ивана Дорна:

"В связи с решением правительства все концерты, которые были запланированы с 13 марта по 14 апреля, не состоятся. Они будут перенесены на другие даты. Новые даты будут объявлены, по возможности, в ближайшее время".

Концерт проекта "ЛУНА" перенесен на 30 августа:

"Внимание! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Европе и других регионах концерт группы "ЛУНА" переносится на 30 августа. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Те, кто хотел бы вернуть билеты, могут это сделать в течение двух недель (до 25 марта), отправив свой ID покупки на support@ticketshop.lv. Приносим извинения за доставленные неудобства!"

Обращение группы "Би-2":

"Дорогая Латвия! К сожалению, мы вынуждены перенести концерт 20 марта в Риге — в связи с введением в Латвии режима чрезвычайной ситуации и принятием Минздравом страны решения отменить все публичные мероприятия, количество посетителей которых превышает 200 человек.

Все приобретенные на наш концерт билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор выступления смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений.

Судьба концерта 17 марта в Таллинне пока что не ясна — следите за обновлениями на нашей странице.

Мы верим в скорейшую победу над пандемией и надеемся на встречу с вами в самом ближайшем будущем! А пока — пожалуйста, берегите себя и тщательно соблюдайте все необходимые меры предосторожности. Здоровья вам!"

Новость дополняется. В ближайшее время будет опубликован список с новыми датами.