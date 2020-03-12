Чт, 12.03.2020
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Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

Свершилось! Группа Little Big представила песню для "Евровидения" от России

Little Big

ФОТО: скриншот видео

В четверг, 12 марта" в эфире шоу "Вечерний Ургант" состоялась премьера песни, с которой группа Little Big отправится представлять Россию на конкурс "Евровидение".

Известно, что артисты должны были представить композицию еще 9 марта, однако произошла задержка. 

РИА "Новости" передает, что группа Little Big выступит на "Евровидении" в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек.

Лидер коллектива Little Big Илья Прусикин рассказал, что композиция родилась спонтанно, во время отдыха в январе этого года. Изначально музыканты не собирались брать ее для международного конкурса.

Ранее участники группы обратились к поклонникам:

Как и у любого русского человека, юмор у нас в крови. Поэтому песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию — у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены!

В итоге, конкурсной композицией стала прозвучавшая ранее в Сети песня Uno.

Напомним, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

Исполнительница Саманта Тина, представляющая Латвию выступит во втором полуфинале, который пройдет 14 мая.

Саманта Тина

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Как вам новая песня Little Big ?

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

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