Свершилось! Группа Little Big представила песню для "Евровидения" от России

Известно, что артисты должны были представить композицию еще 9 марта, однако произошла задержка.

РИА "Новости" передает, что группа Little Big выступит на "Евровидении" в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек.

Лидер коллектива Little Big Илья Прусикин рассказал, что композиция родилась спонтанно, во время отдыха в январе этого года. Изначально музыканты не собирались брать ее для международного конкурса.

Что хотите со мной делайте, но здесь Литл Биг напомнили мне о шведской группе ABBA вот просто не могу развидеть #вечернийургант х #littlebig x #eurovision pic.twitter.com/r6ecaXKj1T — •томас• (@LOVATO_C_MARSA) March 12, 2020

Ранее участники группы обратились к поклонникам:

Как и у любого русского человека, юмор у нас в крови. Поэтому песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию — у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены!

В итоге, конкурсной композицией стала прозвучавшая ранее в Сети песня Uno.

Напомним, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

Исполнительница Саманта Тина, представляющая Латвию выступит во втором полуфинале, который пройдет 14 мая.

Саманта Тина ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Как вам новая песня Little Big ?