Пт, 13.03.2020
Если я ношу удобную одежду, я не женщина. Если я ношу открытую одежду, я шлюха. Вы никогда не видели моего тела, но вы всё равно судите меня. Почему? Билли Айлиш, певица

Вы должны это видеть: олимпийские чемпионки занимаются спортом в сексуальном белье

ФОТО: kadri no video

Бренд Agent Provocateur привлёк спортсменок для своей рекламной кампании. Пикантная и волнующая реклама гласит: найдите огонь, который ведёт вас, позвольте ему толкать вас сильнее, быстрее, мощнее. Играйте, чтобы победить!

Бренд роскошного нижнего белья пригласил для участия в кампании весна-лето 2020 четырёх международных спортсменок - чемпионку по прыжкам с шестом Алишу Ньюман, гимнастку Джордж-Мэй Фентон, олимпийскую бегунью с препятствиями Квин Харрисон и альпинистку Сашу Диджулян. Кампания называется #WePlayToWin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Одетые в последние модели роскошного белья, четыре спортсменки показывают свои таланты на спортивных площадках. Вероятно, такая форма не получила бы одобрение Олимпийского комитета, однако однозначно получила любовь публики!

Полупрозрачная ткань, кружева и подвязки, боди и топы подчеркивают силу, упорство и красоту девушек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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