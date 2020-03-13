Вы должны это видеть: олимпийские чемпионки занимаются спортом в сексуальном белье

Бренд Agent Provocateur привлёк спортсменок для своей рекламной кампании. Пикантная и волнующая реклама гласит: найдите огонь, который ведёт вас, позвольте ему толкать вас сильнее, быстрее, мощнее. Играйте, чтобы победить!
Бренд роскошного нижнего белья пригласил для участия в кампании весна-лето 2020 четырёх международных спортсменок - чемпионку по прыжкам с шестом Алишу Ньюман, гимнастку Джордж-Мэй Фентон, олимпийскую бегунью с препятствиями Квин Харрисон и альпинистку Сашу Диджулян. Кампания называется #WePlayToWin.
Одетые в последние модели роскошного белья, четыре спортсменки показывают свои таланты на спортивных площадках. Вероятно, такая форма не получила бы одобрение Олимпийского комитета, однако однозначно получила любовь публики!
Полупрозрачная ткань, кружева и подвязки, боди и топы подчеркивают силу, упорство и красоту девушек.