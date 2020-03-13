Гудков объяснил, почему поддерживает ЛГБТ-сообщество

Во время выпуска ведущая задавала гостям вопросы на различные темы. Обсуждение коснулось и актуальности соцсетей. Регина удивилась тому, что у Гудкова до сих пор нет "синей галочки". Артист объяснил, что она ему не нужна, да и не всегда у него есть время вести Instagram.

Тем не менее Тодоренко поинтересовалась у Александра, почему он поделился рекламным роликом в поддержку ЛГБТ-сообщества, которое подвергается насилию. Ведущая высказалась отрицательно об этой рекламе, отметив, что она не поддерживает пропаганду.

"В этом ролике я не нашла себе места. А что, гетеросексуалов не насилуют? Не унижают детей? Нет буллинга в школе?" - заметила Регина.

Она спросила Гудкова, почему ему так важна именно эта тема. Александр ответил, что ему важно не только это.

"Мне интересно все, что затрагивает нашу современную жизнь... Этот ролик был создан моими друзьями. Среди них друзья, которые реально страдали и страдают... " - пояснил он.

Екатерина Варнава заметила, что сейчас тема насилия стала звучать наиболее остро. Но что касается секс-меньшинств, то с ним все иначе.

"Гетеросексуалов не погонят среди бела дня по центру города и не начнут бить", - указала Варнава.

Гудков объяснил, что он поддерживает, потому что не надо молчать, главное - говорить. Как это было в случае с Иваном Голуновым.