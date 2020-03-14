Состав Little Big усилился вокалисткой группы "Ленинград"

Флориду пригласили в клип в качестве бэк-вокалистки. Нестандартный танцор - это Дмитрий Красилов из шоу "Танцы".

На момент написания статьи клип собрал свыше 10 миллионов просмотров на YouTube.

RUS.TVNET решил рассказать про эту знойную брюнетку.

Флорида Чантурия - не псевдоним, это настоящее имя девушки.

28-летная солистка пришла в "Ленинград" сразу после ухода блондинки Алисы Вокс. Хотя девушек в составе коллектива много, знойная красотка с редким именем особо выделяется на их фоне. Об этом можно судить посмотрев ее Instagram-страницу.

Кроме Чантурии у Сергея Шнурова в коллективе еще три солистки: Виктория Кузьмина, Мария Ольхов и Анна Золотова.

Карьера Флориды началась с выступления в кавер-группе "Мармелад" и работы в караоке-клубах, в одном из таких она познакомилась также с Алисой Вокс.

Девушка рассказала на канале "Берегуля Сторис", что просто пришла на кастинг к Сергею и почти сразу состоялся ее первый концерт. Она очень волновалась вместе с остальными солистками. Первая критика от поклонников группы, которая неслась в адрес девушек воспринималась невероятно тяжело.

За первые два года в "Ленинграде" были записаны такие хиты как "Кольщик", "Экстаз", "Кандидат", "Вояж" и многие другие.