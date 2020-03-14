Состав Little Big усилился вокалисткой группы "Ленинград"

12 марта группа Little Big представила в эфире шоу "Вечерний Ургант" клип с песней для конкурса "Евровидение". Как и обещали участники, они увеличили свой состав. В коллектив добавились солист The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия.
Флориду пригласили в клип в качестве бэк-вокалистки. Нестандартный танцор - это Дмитрий Красилов из шоу "Танцы".
На момент написания статьи клип собрал свыше 10 миллионов просмотров на YouTube.
RUS.TVNET решил рассказать про эту знойную брюнетку.
Флорида Чантурия - не псевдоним, это настоящее имя девушки.
28-летная солистка пришла в "Ленинград" сразу после ухода блондинки Алисы Вокс. Хотя девушек в составе коллектива много, знойная красотка с редким именем особо выделяется на их фоне. Об этом можно судить посмотрев ее Instagram-страницу.
Большой интерес вызвало у многих где же я отдыхаю 🤔 Ребята, я в Таиланде (Пхукет)🙌🏼 На отдыхе я здесь впервые. В прошлый раз моя поездка продлилась всего 3 дня. Я приезжала сюда работать в новогоднюю ночь. 2016 год @jeywell @yana_semenov привет вам 😄👋🏼, это было круто. Так вот, тогда просто не было времени познакомиться с этим островом. Кроме пляжа, я не видела ничего. А в этот раз полноценный отдых.😌🙏🏼 Времени на соц. сети практически нет. Хочется побольше насладиться этим местом. Но я буду стараться делиться с вами своими эмоциями и впечатлениями. Всем добра 🧡🙌🏼
Кроме Чантурии у Сергея Шнурова в коллективе еще три солистки: Виктория Кузьмина, Мария Ольхов и Анна Золотова.
Карьера Флориды началась с выступления в кавер-группе "Мармелад" и работы в караоке-клубах, в одном из таких она познакомилась также с Алисой Вокс.
Девушка рассказала на канале "Берегуля Сторис", что просто пришла на кастинг к Сергею и почти сразу состоялся ее первый концерт. Она очень волновалась вместе с остальными солистками. Первая критика от поклонников группы, которая неслась в адрес девушек воспринималась невероятно тяжело.
За первые два года в "Ленинграде" были записаны такие хиты как "Кольщик", "Экстаз", "Кандидат", "Вояж" и многие другие.
Девушка приняла участие в юбилейном концерте коллектива, который прошел на стадионе "Открытие Арена", где было собрано рекордное для группы число зрителей.