В Литве новый случай заражения Covid-19. Страна запрещает въезд иностранцам

"Да, подтверждён случай, больше информации должна предоставить больница", – сказал BNS В. Грубляускас.

Мэр указал, что в Каунасскую больницу доставлен заражённый коронавирусом молодой житель Кретинги, вернувшийся из Дании.

"Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, а из Вильнюса он уже ехал на автобусе, так что факторов риска, учитывая большое количество вероятных контактов, довольно много", – пишет мэр.

Более подробную информацию обещает Минздрав на пресс-конференции до обеда.

В Литве зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19.

Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, въезд иностранцам будет запрещён.

"Это будет сделано с сегодняшнего дня, 14 марта, с 18 часов. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным", – сказала журналистам на пресс-конференции в субботу возле правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Пограничники будут осуществлять проверку, также будет запрещён выезд в страны риска коронавируса, однако перевозка грузов будет осуществляться по-прежнему.

Граждане Литвы могут без ограничений возвращаться в страну, однако после возвращения они должны будут провести дома в самоизоляции 14 дней.

Она также сказала, что в Литву будет запрещён въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.

Позже советник министра Божена Заборовска-Зданович уточнила BNS, что если у иностранцев, даже имеющих разрешение на работу или вид на жительство в Литве, будут симптомы, то в Литву им въехать не разрешат.