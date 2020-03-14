"Юрий Климов" и "Эксперт из Стэнфорда" - в социальных сетях распространяется ложь о Covid-19

В одной из английских версий текста в качестве первоначального автора упоминается анонимный представитель Стэнфордского университета (позднее Стэнфорд отрицал, что имеет какое-либо отношение к этому тексту). В другой - такой же анонимный врач из Японии.

В Латвии помог распространить эту запись среди пользователей социальной сети певец Лаурис Рейникс, у которой только в Twitter почти 30 000 подписчиков. Он перевел текст на латышский язык, но позже удалил его. Рейникс позже признался в эфире Латвийского радио, что допустил ошибку, но, по его мнению, не хватает такой информации из официальных источников.

Это, конечно, связано с тем фактом, что вирус является новым и незнакомым, поэтому объективно пока мало научно обоснованной информации.

Аналогичный текст в социальных сетях также гулял и на русском языке, только в этом случае в качестве автора упоминался некий "молодой врач из России Юрий Климов", работающий в больнице в Китае. Как подлинный и заслуживающий внимания в пятницу этот текст опубликовал латвийский "новостной портал" на русском языке Press.lv.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Facebook

"Факты", распространяемые "Членом Совета Стэнфордского университета" и "Молодым доктором Климовым", вероятно, приобрели большую популярность, поскольку они описывают особенности нового вируса достоверным и достаточно подробным образом и дают точные советы о том, как с ним бороться. Но большинство этих рекомендаций не соответствуют действительности.

Сухой кашель - не единственный симптом заболевания

"Если у вас насморк и мокрота, вы не можете быть зараженным коронавирусом", - говорят "эксперты", утверждая, что симптомы нового вируса - сухой кашель без насморка. Это самый простой способ проверить, чем заражен человек.

Это неправда. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сухой кашель был одним из наиболее распространенных симптомов (67,7% случаев), наряду с лихорадкой (88%), но в более редких случаях у заболевших был и кашель с мокротой (33%), и заложенность носа (5%). Таким образом, насморк еще не указывает на то, что человек заражен чем-то еще, а не новым коронавирусом.

Также неверно утверждать, что болезнь можно обнаружить, если человек не кашляет, задерживая дыхание на 10 секунд.

Теплая погода не убьет вирус

Другое утверждение заключается в том, что вирус не переносит жару и может умереть при температуре 26-27 градусов. Предположение, что вирус исчезнет в более теплых условиях, высказывалось и другими, например, и инфекционистом Байбой Розентале. Но этому нет обоснования.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день опыт показывает, что Covid-19 распространяется при любых погодных условиях - и в жаре, и при влажности, и при засухе и холоде.

Нет никаких доказательств того, что он исчезнет, когда придет более теплая погода.

Питье воды не лечит

Столь же ошибочным является утверждение, что для уничтожения вируса необходимо пить теплую воду. "Стэнфордский эксперт" и "Юрий Климов" рекомендуют пить воду каждые 15 минут - даже если инфекция попадет в рот, жидкость смоет ее в желудок, где она будет разрушена кислой средой.

Это утверждение также необоснованно - оно не предотвращает заболевание, поскольку вирус, попадая в рот, попадает и в дыхательные пути, где питьевая вода с ним уже ничего не сделает.

Не помогут и чеснок, хлор и алкоголь

ВОЗ, которая в настоящее время является наиболее надежным источником информации о Covid-19, на своей домашней странице опровергает и другие распространенные мифы.

Организация отмечает, что от Covid-19 не защищает ни употребление чеснока, ни опрыскивание себя алкоголем или хлором, ни регулярная обработка слизистой носа физраствором. Горячая ванна и ультрафиолетовая лампа тоже не защищают.

Специалисты рекомендуют защищать себя и других частым мытьем рук и без необходимости не посещать общественные места.