Заболевшая Хайди Клум не может пройти тест на коронавирус

Немецкая 46-летняя модель Хайди Клум (Heidi Klum) пожаловалась, что заболела, но не может сдать тест на коронавирус. Об этом звезда рассказала в сторис на своей Instagram-странице.
Модель рассказала на видео, что заболела и хотела сделать тест, но не смогла этого сделать. Хайди Клум объяснила, что у нее лихорадка и кашель.
"Надеюсь, у меня обыкновенная простуда... Я с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом", - сказала она.
Впервые слабость она ощутила перед началом съемок нового сезона телешоу America’s Got Talent. Хайди решила остаться дома.
Модель призвала подписчиков беречь друг друга и оставаться дома, чтобы не заражать других.