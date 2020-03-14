Сб, 14.03.2020
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Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

Заболевшая Хайди Клум не может пройти тест на коронавирус

Хайди Клум

ФОТО: https://www.instagram.com/heidiklum

Немецкая 46-летняя модель Хайди Клум (Heidi Klum) пожаловалась, что заболела, но не может сдать тест на коронавирус. Об этом звезда рассказала в сторис на своей Instagram-странице. 

Модель рассказала на видео, что заболела и хотела сделать тест, но не смогла этого сделать. Хайди Клум объяснила, что у нее лихорадка и кашель. 

"Надеюсь, у меня обыкновенная простуда... Я с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом", - сказала она.

Впервые слабость она ощутила перед началом съемок нового сезона телешоу America’s Got Talent. Хайди решила остаться дома.

Модель призвала подписчиков беречь друг друга и оставаться дома, чтобы не заражать других.

ФОТО: скриншот

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