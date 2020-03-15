Музеи, которые можно посетить вирутально

Если вы ищете способ развлечься с пользой, либо провести урок для ученика, сидящего дома, или просто хотите перевести дух от марафона Netflix, одним из вариантов является посещение виртуального музея.

Лучшие музеи мира уже много лет предлагают виртуальные туры.

Лувр

Знаменитый Лувр - самый зрелищный художественный музей в мире, который ежегодно посещают около десяти миллионов человек. Во время пандемии Covid-19 он продолжает работать, но посетителям рекомендуется приобрести билет онлайн, прежде чем идти в музей, чтобы гарантировать вход. Руководство музея также попросило посетителей дистанцироваться от других людей, включая сотрудников.

Лувр предлагает три виртуальных тура: египетские реликвии, галерея Аполлона и остатки исторического защитного рва Лувра.

Музей Ватикана

Поскольку Ватикан расположен в регионе, особенно пострадавшем от Covid-19, он временно закрыт для посетителей. Тем не менее, можно посетить несколько музеев Ватикана виртуально, в том числе детально и детально изучить прекрасные росписи потолка Сикстинской капеллы.

Эрмитаж

В Санкт-Петербурге можно осмотреть Эрмитаж не выходя из дома. Открытый в 1852 году, музей является вторым по величине в мире и обладает впечатляющей коллекцией произведений искусства.

Третьяковская галерея в Москве

Вы также можете виртуально посетить Третьяковскую галерею в Москве, где находится одна из крупнейших российских художественных галерей в мире.

Национальный музей естествознания

Национальный музей естественной истории в Вашингтоне предлагает широкий спектр виртуальных туров, как через постоянную экспозицию, так и через текущие выставки.

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке

Музей Гуггенхайма демонстрирует современное и постмодернистское искусство. Онлайн коллекция из более 1700 произведений искусства, в которых участвуют 625 художников. Это почти четверть всей коллекции музея!

Музей Метрополитен

Любителям искусства и моды понравятся виртуальные коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В настоящее время в моде гранд Коко Шанель и Кристиан Диор, а также несколько тематических художественных выставок.

Музеи в Латвии

Музеи в Латвии также предлагают различные возможности для удаленного доступа к своим экспонатам.