Несмотря на запрет, в Елгаве на богослужение собрались десятки людей

В воскресенье, 15 марта, Министерство юстиции распространило сообщение, в котором еще раз подчеркнуло, что запрет на проведение любых мероприятий группами более 50 человек означает запрет и на богослужения и мессы. Запрет распространяется на представителей всех конфессий.

По наблюдениям агентства LETA, количество посетителей вышеупомянутого богослужения было менее 50, но близко к этому.

Никакой информации о запрете собрания при входе в церковь не было.

Специалист по связям с общественностью Елгавской муниципальной полиции Сандра Рексце пояснила агентству LETA, что в настоящее время полиция не осуществляет усиленный контроль над собранием людей, поскольку не было получено такого приказа. Однако полиция призывает граждан соблюдать ограничения, введенные в отношении чрезвычайной ситуации.