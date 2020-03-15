Несмотря на запрет, в Елгаве на богослужение собрались десятки людей

Несмотря на запрет на проведение богослужений и месс, в воскресенье, 15 марта, в полдень десятки людей прибыли на богослужение в Елгавском римско-католическом соборе, сообщает LETA.
В воскресенье, 15 марта, Министерство юстиции распространило сообщение, в котором еще раз подчеркнуло, что запрет на проведение любых мероприятий группами более 50 человек означает запрет и на богослужения и мессы. Запрет распространяется на представителей всех конфессий.
По наблюдениям агентства LETA, количество посетителей вышеупомянутого богослужения было менее 50, но близко к этому.
Никакой информации о запрете собрания при входе в церковь не было.
Специалист по связям с общественностью Елгавской муниципальной полиции Сандра Рексце пояснила агентству LETA, что в настоящее время полиция не осуществляет усиленный контроль над собранием людей, поскольку не было получено такого приказа. Однако полиция призывает граждан соблюдать ограничения, введенные в отношении чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Латвии отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 50 человек.