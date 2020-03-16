Порнозвезда пообещала отдаться создателю вакцины от Covid-19

Дело в том, что девушка оказалась на карантине. На Instagram-странице "Регион Online" было размещено видео, где Любовь подробно рассказала о самоизоляции.

"Такая ситуация. Я нахожусь на карантине, дома, все хорошо. Поэтому всем, кто создаст вакцину от коронавируса я готова сама лично дать... Сами понимаете, люди страдают. Тяжело все это.

Мне нельзя из дома выходить, иначе посадят, если я выйду из дома. Короче, дам за вакцину", - заявила Лола.

По словам Тейлор, на карантине она находится уже неделю. Врачи регулярно приезжают к ней домой и берут кровь на анализ.