Пн, 16.03.2020
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Порнозвезда пообещала отдаться создателю вакцины от Covid-19

Лола Тейлор

ФОТО: скриншот видео

Порноактриса Лола Тейлор (наст. имя - Любовь Бушуева) пообещала отдаться тому, кто создаст вакцину от коронавируса. 

Дело в том, что девушка оказалась на карантине. На Instagram-странице "Регион Online" было размещено видео, где Любовь подробно рассказала о самоизоляции.

"Такая ситуация. Я нахожусь на карантине, дома, все хорошо. Поэтому всем, кто создаст вакцину от коронавируса я готова сама лично дать... Сами понимаете, люди страдают. Тяжело все это.

Мне нельзя из дома выходить, иначе посадят, если я выйду из дома. Короче, дам за вакцину", - заявила Лола.

По словам Тейлор, на карантине она находится уже неделю. Врачи регулярно приезжают к ней домой и берут кровь на анализ. 

На данный момент в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93 человек. Напомним, В РФ максимальное наказание за нарушение правил карантина в случае, если из-за этого погиб человек, составляет до пяти лет лишения

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