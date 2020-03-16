Порнозвезда пообещала отдаться создателю вакцины от Covid-19

Порноактриса Лола Тейлор (наст. имя - Любовь Бушуева) пообещала отдаться тому, кто создаст вакцину от коронавируса.
Дело в том, что девушка оказалась на карантине. На Instagram-странице "Регион Online" было размещено видео, где Любовь подробно рассказала о самоизоляции.
"Такая ситуация. Я нахожусь на карантине, дома, все хорошо. Поэтому всем, кто создаст вакцину от коронавируса я готова сама лично дать... Сами понимаете, люди страдают. Тяжело все это.
Мне нельзя из дома выходить, иначе посадят, если я выйду из дома. Короче, дам за вакцину", - заявила Лола.
По словам Тейлор, на карантине она находится уже неделю. Врачи регулярно приезжают к ней домой и берут кровь на анализ.
На данный момент в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93 человек. Напомним, В РФ максимальное наказание за нарушение правил карантина в случае, если из-за этого погиб человек, составляет до пяти лет лишения