Начинаются весенние школьные каникулы

Сегодня у латвийских школьников начинаются весенние каникулы. На недельные каникулы отправятся ученики всех классов, сообщает агентство LETA.
Изначально предполагалось, что на этой неделе каникулы начнутся только у учеников 1-11-х классов, а ученики 12-х классов из-за экзаменов должны были отправиться на каникулы на неделю позже - с 23 марта 2020 года.
Однако, принимая во внимание объявленное правительством чрезвычайное положение из-за распространения Covid-19, экзамены для учеников 12-х классов пройдут с 12 по 15 мая.
Также планируется, что после окончания каникул учебный процесс в течение двух недель будет организован удаленно.