"Нулевой пациент": история Тифозной Мэри, которая, будучи здоровой, заразила полсотни человек

"Нулевой пациент". Что это значит?

Впервые этот термин появился после истории с Мэри Маллон, больше известной как Тифозная Мэри. Именно Мэри, сама того не ведая, вызвала вспышку брюшного тифа в Нью-Йорке в начале XIX века.

О Мэри

Она появилась на свет в 1869 году в Ирландии. Мэри росла здоровым ребёнком без каких-либо жалоб. Эксперты предполагают, что девочка была инфицирована с рождения. Когда ей исполнилось 15 лет, вместе с семьёй они эмигрировали в США. Там началась работа Мэри поварихой в богатых семьях.

К 1900 году Мэри, которой на тот момент был 31 год, переехала в штат Нью-Йорк. Обеспеченная семья взяла её на работу, однако очень быстро члены семейства начали заболевать. Обвинять девушку в травле не имело никакого смысла: на вид она абсолютно здорова, а семья хорошо ей платила. Несмотря на это, местные жители не могли не обратить внимание на то, что в течение двух недель с момента её появления в городке появились больные брюшным тифом.

Началась паника. Посчитав её приезд неблагоприятным знамением, Мэри выгнали из городка.

Спустя год, в 1901-м, ирландка переселилась в Манхэттен. И опять та же история! Уже через неделю семья, в которой Мэри начала работать, сильно заболела. Спустя ещё время Мэри устроилась на работу в дом местного адвоката, но и там всё повторилось: семь из восьми членов семьи тяжело заболели. Девушка решила остаться, чтобы помочь больным, даже не догадываясь, что именно её нахождение рядом только всё усугубляло. Очень быстро брюшной тиф распространился за пределы дома адвоката.

Мэри пришлось оставить хозяев. Снова. Всего в период с 1900 по 1906 годы она около семи раз меняла работу. И каждый раз - след в виде вспышки эпидемии брюшного тифа с высокой смертностью.

Как всё раскрыли?

Вероятно, она так бы и заражала людей, если бы не случай. Арендодатель дома на Лонг-Айленде весьма обеспокоился внезапной вспышкой болезни. Из-за того, что ему будет сложно сдавать особняк в будущем, он решил выяснить, что послужило источником опасной болезни. Хозяин дома нанял санитарного инженера Джорджа Сопера, чтобы тот провел расследование. Оказалось, что инженер разбирался в брюшном тифе, поскольку ранее ему пришлось работать с подобными ситуациями.

Сопер изучил все вспышки эпидемии тифа в штате Нью-Йорк, случившиеся в последние несколько лет.

Очень скоро мужчина понял, что все семьи, где была зафиксирована заболеваемость тифом, связывает между собой то, что у них работала Мэри Маллон.

Джордж разыскал девушку, которая работала в новой семье и уже успела заразить её членов.