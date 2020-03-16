"Нулевой пациент": история Тифозной Мэри, которая, будучи здоровой, заразила полсотни человек

Представьте такую ситуацию: вам говорят, что вы — убийца, вы заразили смертельной болезнью по меньшей мере полсотни человек. Однако вы знаете, что абсолютно здоровы! Именно это случилось с Мэри Маллон, известной как Тифозная Мэри.
"Нулевой пациент". Что это значит?
Впервые этот термин появился после истории с Мэри Маллон, больше известной как Тифозная Мэри. Именно Мэри, сама того не ведая, вызвала вспышку брюшного тифа в Нью-Йорке в начале XIX века.
О Мэри
Она появилась на свет в 1869 году в Ирландии. Мэри росла здоровым ребёнком без каких-либо жалоб. Эксперты предполагают, что девочка была инфицирована с рождения. Когда ей исполнилось 15 лет, вместе с семьёй они эмигрировали в США. Там началась работа Мэри поварихой в богатых семьях.
К 1900 году Мэри, которой на тот момент был 31 год, переехала в штат Нью-Йорк. Обеспеченная семья взяла её на работу, однако очень быстро члены семейства начали заболевать. Обвинять девушку в травле не имело никакого смысла: на вид она абсолютно здорова, а семья хорошо ей платила. Несмотря на это, местные жители не могли не обратить внимание на то, что в течение двух недель с момента её появления в городке появились больные брюшным тифом.
Началась паника. Посчитав её приезд неблагоприятным знамением, Мэри выгнали из городка.
Спустя год, в 1901-м, ирландка переселилась в Манхэттен. И опять та же история! Уже через неделю семья, в которой Мэри начала работать, сильно заболела. Спустя ещё время Мэри устроилась на работу в дом местного адвоката, но и там всё повторилось: семь из восьми членов семьи тяжело заболели. Девушка решила остаться, чтобы помочь больным, даже не догадываясь, что именно её нахождение рядом только всё усугубляло. Очень быстро брюшной тиф распространился за пределы дома адвоката.
Мэри пришлось оставить хозяев. Снова. Всего в период с 1900 по 1906 годы она около семи раз меняла работу. И каждый раз - след в виде вспышки эпидемии брюшного тифа с высокой смертностью.
Как всё раскрыли?
Вероятно, она так бы и заражала людей, если бы не случай. Арендодатель дома на Лонг-Айленде весьма обеспокоился внезапной вспышкой болезни. Из-за того, что ему будет сложно сдавать особняк в будущем, он решил выяснить, что послужило источником опасной болезни. Хозяин дома нанял санитарного инженера Джорджа Сопера, чтобы тот провел расследование. Оказалось, что инженер разбирался в брюшном тифе, поскольку ранее ему пришлось работать с подобными ситуациями.
Сопер изучил все вспышки эпидемии тифа в штате Нью-Йорк, случившиеся в последние несколько лет.
Очень скоро мужчина понял, что все семьи, где была зафиксирована заболеваемость тифом, связывает между собой то, что у них работала Мэри Маллон.
Джордж разыскал девушку, которая работала в новой семье и уже успела заразить её членов.
Сопер пробовал убедить её в том, что она - разносчица инфекции, предлагал пойти на обследование, однако, возможно, выбрал не подходящие слова (в те времена в США эмигранты из Ирландии подвергались прессингу), за что Мэри накинулась на него с кулаками и отказалась от сдачи анализов.
Осознав всю серьёзность ситуации, Джордж обратился в департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.
Очень скоро Мэри была арестована и отправлена в тюремную больницу.
Отказ от операции и изоляция
В тюремной больнице у Мэри в желчном пузыре обнаружили очаг тифоподобных бактерий. Медики предлагали ей провести операцию, но она осталась неприклонна, заверяя, что здорова.
Несмотря на это, во время судебного заседания женщина честно сказала, что нередко пренебрегала правилами гигиены. Например, не мыла руки перед готовкой еды. После этого признания кухарку отправили на три года в карантин на остров Норт-Бразер.
Маллон действительно считала, что невиновна. Женщина злилась и желала поскорее убраться из карантина.
Она исправно посещала все обследования, чувствовала себя хорошо. Примечателен тот факт, что анализы всё время менялись: были то положительные, то отрицательные.
Некоторое время спустя женщина, уставшая от пребывания в заточении, обратилась в независимую лабораторию, где подтвердили, что она здорова.
Ухватившись за данное заключение, ирландка начала добиваться освобождения.
Устав от вечной борьбы с неугомонной пациенткой, медики приняли решение отпустить Мэри с острова. Однако с неё взяли обещание, что она больше не подойдет к чужой плите, а также будет соблюдать меры, чтобы не заражать людей. Мэри поклялась под присягой, что будет соблюдать все санитарные нормы. 19 февраля 1910 года её освободили.
Всё по новой
По возвращении в Нью-Йорк у Мэри было мало вариантов, куда отправиться работать - женщина без образования кроме как кухаркой могла работать только прачкой. Однако платили мало.
У Мэри (как и у многих других в начале XX века) часто случались переломы, ожоги, вывихи, проблемы с позвоночником и суставами. Она стала всё чаще вспоминать о временах на кухне.
В отчаянии она поменяла имя на Мэри Браун и взялась за старое - пошла работать кухаркой.
Мэри снова позабыла о личной гигиене, а чтобы её не поймали, периодически меняла работу. Снова последовали вспышки брюшного тифа. В этот раз знали, кого искать, но новая фамилия всё усложняла.
Её удалось найти только в 1915 году. 46-летняя ирландка уже работала в женской больнице Слоун, где заразила как минимум 25 человек.
Без права на освобождение
27 марта того же года Мэри снова была отправлена на остров Норт-Бразер. Уже без права на освобождение.
Множество журналистов приезжали на остров, чтобы поговорить с ней. Мэри всё так же не соглашалась признавать себя разносчицей инфекции и отказывалась от любых способов лечения. Потому посетителям было строго запрещено её трогать и брать что-то из рук.
К 1922 году Мэри начала работать санитаркой в местной лаборатории, а ещё через три года её повысили до лаборантки: вместо уток она мыла пробирки.
В возрасте 63 лет у женщины случился инсульт, после которого она была наполовину парализована. А ещё спустя шесть лет она скончалась от пневмонии. Вскрытие показало, что в желчном пузыре Мэри было огромное количество бактерий тифа, которые не трогали хозяйку, однако создавали весь этот ужас для тех, с кем она имела контакт.
Точное количество зараженных и умерших больных неизвестно. Историки полагают, что болезнь подхватили сотни людей, из которых скончались около 50 человек. Но это лишь догадки.
История Тифозной Мэри служит уроком того, что безответственное отношение к своему здоровью может обернуться плохо для окружающих.
Тифозная Мэри стала первым в истории "нулевым пациентом", доказав медикам, что можно распространять опасную болезнь, пребывая в абсолютном здравии.