Звезды, зараженные Covid-19: их отношение и реакции

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Вирусом были заражены свыше 170 тысяч человек. Около 79 тысяч поправились, но от Covid-19 скончалось свыше 7 тысяч человек. Особенно этот вирус опасен для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.
К сожалению, вирус не выбирает!
RUS.TVNET составил список известных людей, которые заражены Covid-19:
Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон
March 13, 2020
Американский актер Том Хэнкс сообщил, что вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон, заразился коронавирусом. Об этом артист написал в соцсетях.
"Рита и я сейчас в Австралии. Мы ощутили сильную усталость, будто бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным", - написал Хэнкс на своей странице в Twitter.
Том Хэнкс заверил поклонников, что они с супругой будут выполнять предписания врачей и находиться в самоизоляции столько, сколько потребуется.
В свою очередь, Сиднейская опера сообщила, что обработала все свои помещения дезинфицирующим средством для больниц после того, как Covid-19 был подтвержден у Риты Уилсон и ее мужа, актера Тома Хэнкса.
15 марта актер разместил в Twitter благодарность всем помогающим. Он рекомендовал беречь себя и всех окружающих.
16 марта издание Esquire сообщило, что Тома Хэнкса и его жену выписали из больницы. Теперь супруги находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.
Журналисты пишут, что подписчики звезды обратили внимание не только на подпись, но и на фото: На снимке были бутерброды с традиционной австралийской закуской под названием веджимайт.
Веджимайт - это густая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Обычно ее намазывают на хлеб или сэндвичи. Внешне она напоминает пасту Nutella, но с ней стоит быть аккуратнее.
Подписчики Хэнкса стали ему объяснять, что ее нельзя есть в большом количестве. Разве это не мило?
Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO— Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020
Ольга Куриленко
Актриса и модель Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", уже неделю пребывает на карантине после положительного теста на коронавирус.
Она сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.
"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" - написала звезда.
Актриса поблагодарила всех за беспокойство и пожелания. Она удивилась такому количеству добрых слов.
"Я хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы ответить на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе", - написала Ольга.
Красавица объяснила, что она находится не в больнице, потому что больницы переполнены.
"Они принимают только пациентов, которые борются за жизнь, если я правильно понимаю. Мне сказали, что если станет хуже, вызовите скорую помощь", - объяснила она.
Тест на коронавирус Куриленко делали в больнице, куда ее привезла скорая помощь после того, как она им позвонила, потому что у нее была температура 39.
"Они взяли мазок с моего горла", - рассказала актриса про анализ.
Ольга пояснила, что невозможно узнать, как она заразилась.
"Это может быть где угодно. Я могла бы дотронуться до ручки такси и получить ее оттуда. Находится на поверхностях!" - указала она.
В течение недели ее температура не поднимается выше 38 градусов. Она считает свое состояние стабильным.
Кристофер Хивью
Одичалый Тормунд из "Игры престолов" - актер Кристофер Хивью тоже заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.
"Привет из Норвегии! Сожалею, но сегодня у меня положительный результат на Covid-19. Моя семья и я самоизолируемся дома столько, сколько нужно. У нас хорошее самочувствие - у меня только легкие симптомы простуды", - написал он.
Актер подчеркнул, что есть люди с более высоким риском того, чтобы этот вирус имел разрушительный диагноз.
"Поэтому я призываю всех вас быть предельно осторожными. Мойте руки, держитесь на расстоянии 1,5 метра от других, отправляйтесь на карантин. Просто сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса.
Вместе мы можем бороться с этим вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держитесь на расстоянии и будьте здоровы!
Пожалуйста, посетите веб-сайт Центра по контролю за заболеваниями в вашей стране и следуйте правилам обеспечения безопасности и защиты не только себя, но особенно тех, кто подвергается риску, таких как пожилые люди", - указал артист.
Идрис Эльба
Британский актер Идрис Эльба (Idris Elba) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в соцсетях.
Результаты теста на вирус 47-летний Эльба получил утром 16 марта.
"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован", - написал он в Twitter.
Артист пообещал, что будет рассказывать о своем самочувствии. Он призвал людей не паниковать.
Напомним, в 2018 году Эльба был признан самым сексуальным актером по версии журнала People. Идрис Эльба знаком зрителям по таким фильмам, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Прометей" и главной роли в сериале "Лютер".
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020
Вирусом могут заразиться богатые и влиятельные люди!
У главы крупнейшей звукозаписывающей компании Universal Music Лучиана Грейнджа также обнаружили коронавирус. Об этом пишет Variety.
Грейндж сейчас госпитализирован в Лос-Анджелесе. 29 февраля ему исполнилось 60 лет. Примечательно, что на торжественном мероприятии побывали другие руководители крупных компаний: генеральный директор Apple Тим Кук, старший вице-президент Apple Эдди Кью и председатель совета директоров Full Stop Management Ирвинг Азофф.
Политики тоже не защищены от коронавируса.
У мэра Майами Фрэнсиса Суареса подтвержден коронавирус. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома. У его супруги Софи, вернувшейся из Британии, подтвердился коронавирус.
"Ваше здоровье и безопасность были и всегда будут нашим главным приоритетом. По мере того как ситуация с Covid-19 продолжает развиваться, меняется и наш ответ. Сегодня мы объявили о значительных новых мерах по обеспечению безопасности - вас, ваших семей и сообщества", - написал Трюдо на своей странице.
Your health and safety has been - and will always be - our top priority. As the COVID-19 situation continues to evolve, so does our response. Today, we announced significant new measures to keep you, your family, and your community safe. ⤵️ pic.twitter.com/dMN3cmXStp— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 16, 2020
У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Сейчас она вместе с супругом находится на карантине.
Бразилия: Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.
Если вы думаете, что Австралия далеко и там все хорошо. То нет! Госпитализирован министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса.
"Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", - цитирует чиновника РИА "Новости".
Италия - это один из очагов вируса! Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти также сдал тест на COVID-19. Он оказался положительным.
"Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.
Политик также приободрил граждан и сообщил, что уже идет строительство новых медицинских помещений и борьба с вирусом продолжается.
Мир спорта тоже подвергся атаке Covid-19:
У защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани был диагностирован коронавирус, в итоге на режим самоизоляции переведен 121 человек — все игроки, тренеры и сотрудники клуба.
Беда постигла и тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артета - он тоже заразился коронавирусом. Всех, кто с ним контактировал отправился на самоизоляцию.
У команды "Челси" тоже эпидемия, правда есть и хорошая новость! Полузащитник Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Тем не менее, в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.
Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, обратился к фанатам. Призвал их чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов.
"Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.
Каждый день список зараженных возрастает. Известных людей становится все больше. Берегите себя и своих близких!
Напомним, что в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на вторник, 17 марта, в Латвии зарегистрировано 60 случаев Covid-19. За последние сутки выявлено 15.