Звезды, зараженные Covid-19: их отношение и реакции

К сожалению, вирус не выбирает!

RUS.TVNET составил список известных людей, которые заражены Covid-19:

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон, заразился коронавирусом. Об этом артист написал в соцсетях.

"Рита и я сейчас в Австралии. Мы ощутили сильную усталость, будто бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным", - написал Хэнкс на своей странице в Twitter.

Том Хэнкс заверил поклонников, что они с супругой будут выполнять предписания врачей и находиться в самоизоляции столько, сколько потребуется.

В свою очередь, Сиднейская опера сообщила, что обработала все свои помещения дезинфицирующим средством для больниц после того, как Covid-19 был подтвержден у Риты Уилсон и ее мужа, актера Тома Хэнкса.

15 марта актер разместил в Twitter благодарность всем помогающим. Он рекомендовал беречь себя и всех окружающих.

16 марта издание Esquire сообщило, что Тома Хэнкса и его жену выписали из больницы. Теперь супруги находятся на карантине в арендованном доме в Австралии.

Журналисты пишут, что подписчики звезды обратили внимание не только на подпись, но и на фото: На снимке были бутерброды с традиционной австралийской закуской под названием веджимайт.

Веджимайт - это густая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Обычно ее намазывают на хлеб или сэндвичи. Внешне она напоминает пасту Nutella, но с ней стоит быть аккуратнее.

Подписчики Хэнкса стали ему объяснять, что ее нельзя есть в большом количестве. Разве это не мило?

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO — Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко ФОТО: AFP/LETA

Актриса и модель Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", уже неделю пребывает на карантине после положительного теста на коронавирус.

Она сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" - написала звезда.

Актриса поблагодарила всех за беспокойство и пожелания. Она удивилась такому количеству добрых слов.

"Я хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы ответить на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе", - написала Ольга.

Красавица объяснила, что она находится не в больнице, потому что больницы переполнены.