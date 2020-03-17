10 фильмов о людях с тяжелым диагнозом

1."Чудо"

Это фильм про мальчика по имени Август Пулман, который любит "Звездные войны", свою собаку и компьютерные игры.

Но Август не совсем обычный мальчик. Этот ребенок перенес почти три десятка операций, после которых смог научиться дышать, говорить и улыбаться. Его лицо было прооперировано несколько раз. Теперь Августу предстоит пойти учиться в обычную школу.

2."Это чертово сердце"

Если вам понравился фильм "1+1", то вам понравится "Это чертово сердце". Главный герой Ленни - успешный мальчик-мажор. Уставший от образа жизни сына отец поручил Ленни заботиться о пятнадцатилетнем Дэвиде с пороком сердца и еще букетом неутешительных диагнозов.

3."Жизнь прекрасна"

Молодой журналист по имени Адам однажды почувствовал боль в спине. Он проходит обследование и узнает, что у него рак. Его шансы 50 на 50. Этот фильм - история, как герой вместе с близкими людьми проходит все стадии принятия болезни и борется с ней.

4."Третья звезда"

Душераздирающий фильм с Бенедиктом Камбербэтчем о дружбе, жизни и смерти. Главный герой - молодой парень, который болен раком. Он отправляется в маленькое путешествие на побережье. Это честная драма, которая берет за душу.

5."Все еще Элис"

Элис - счастливая мать трех взрослых, прекрасных и таких разных детей. Но однажды ей диагностируют ранний Альцгеймер. Эта картина о том, как болезнь постепенно разрушает личность.

6."Сейчас самое время"

Тесс пишет список того, что нужно успеть сделать, чтобы считать, что жизнь удалась. Ей всего семнадцать лет, и она влюбляется в парня, живущего по соседству. Этот фильм чем-то невероятно трогателен, пусть и банален своим сюжетом. Он о том, что все будет хорошо, даже если сейчас плохо.

7."Дыши ради нас"

Эта картина основана на реальной истории о Робине Кавендише и его жене Диане. После медового месяца Робин заболел полиомиелитом. Болезнь полностью парализовала мужчину. Он лишился возможности самостоятельно дышать. Но близкие и родные помогли ему прожить полноценную жизнь.

8."Вселенная Стивена Хокинга"

Это фильм об уникальном человеке. В двадцать два года Стивену Хокингу был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз". Ему давали лишь два года жизни, но он прожил еще пятьдесят четыре. Это удивительная история об одном из умнейших людей современности, который значительную часть жизни двигался в инвалидном кресле и активно общался с миром при помощи компьютера и синтезатора речи.

9."Саймон Бирч"

История о маленьком человеке. Он выжил, хотя врачи не гарантировали этого. Саймон верил, что это не просто так.

10."Далласский клуб покупателей"